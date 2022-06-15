Denizli'de ölü bulunan gençlerin yakılarak atıldıkları kuyunun görüntüleri ortaya çıktı

Yürütülen soruşturma ile ilgili bilgilerin de yer aldığı basın açıklamasında, “Genişletilen tahkikat neticesinde, kayıp şahısların kullandıkları aracın Serinhisar ilçesi ormanlık alanda terk olarak bulunması üzerine, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırılmış, kayıp şahısların önceden husumetli oldukları başka bir şahıs ile karşılaştıkları bilgisine ulaşılmıştır. Kayıp şahısların öldürülmüş olabileceği yönünde kuvvetli şüphe ve bilgilere dayalı olarak yapılan araştırmalarda, olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli şahıs düzenlenen operasyon neticesinde yakalanmıştır. Şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında, kayıp 2 şahsı öldürdükleri ve cansız bedenlerini Serinhisar Ovacık mevkiinde boş arazi içerisinde bulunan yaklaşık 24 metre derinliğindeki boş su kuyusuna yakarak attıkları, kuyunun bir kısmını kendi imkanları ile doldurdukları tespit edilmiştir. Kayıp şahıslara ait bedenleri bulmak için iş makinaları ve itfaiye görevlilerinde dahil olduğu arama çalışmalarına başlanılmış, 15 Haziran 2022 günü saat 04.30 sıralarında kayıp şahıslar İsmail Yalçın ve Hasan Akköse’nin cansız bedenlerine kuyu içerisinde ulaşılmıştır. ‘Birden fazla kişi ile kasten adam öldürme’ suçundan adli makamlara sevk edilen ve birçok değişik suçtan kaydı bulunan şüphelilerden 7’si tutuklanmıştır” ifadelerine yer verildi.