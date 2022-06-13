Denizli’de binlerce kaçak sigara ele geçirildi
Denizli’de yasadışı imalathanelerde uygun olmayan koşullarda sigara sarma aletleri ile kaçak dolma sigara imal eden bir adrese yapılan operasyonda 29 bin 300 adet kaçak dolma sigara ve 69 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.
Denizli’de kaçakçılık şebekelerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, “Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı” ile ilgili görevliler tarafından yürütülen çalışmalarda, yasadışı imalathanelerde ve uygun olmayan koşullarda sigara sarma aletleriyle doldurulmuş kaçak dolma sigara imal eden bir adrese operasyon düzenlendi.
Sigaraların satışını yaparak haksız kazanç
yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon ve aramalarda, 29
bin 300 adet kaçak dolma sigara, 69 bin 600 adet kaçak makaron, 400 adet kaçak
sigara üretim malzemesi, 107 adet TAPDK bandrolü, 24 kilogram kaçak tütün, 2
adet kaçak sigara sarmak için kullanılan imalat makinası ele geçirildi.
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