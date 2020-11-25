Rodoplu, "Deprem ne yazık ki bir gerçek. Depreme karşı hazırlıklı olmamız çok önemli. Yıkıcı bir deprem yaşamadan deprem çantası hazırlamalıyız. Bunu hemen yapmalıyız. Deprem çantasının, aile bireyleri tarafından bir araya gelinerek, kendi ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanması gerekir. Deprem, sarsıntısı bittikten sonra hazırladığımız çantayı alıp çıkmamız gerekir. Evimiz arkadan yıkılabilir, evimiz tekrar içine girmeyecek hale gelebilir hatta öyle bir hala gelebilir ki eşya alınmasına bile izin vermeyebilirler. Deprem çantası içinde, dışarıda kaldığımız zamanda ihtiyacımız olan şeyleri barındırması gerekir" dedi.
Kullanılan vitaminlerin en az bir haftalık dozları, bir radyo, bir fener ve yedek piller konulmalıdır. Çadırlar kuruluncaya kadar sivil toplum kurumları imdada yetişinceye kadar geçecek olan zaman içerisinde tüketmek için bir şişe su, tuvalet kağıdı, sabun, evlilik cüzdanı fotokopisi, kredi kartı, bir miktar para, evinizin tapusunun örneği konulmalıdır. Örneğin ben kendi hazırladığım deprem çantası içerisine bir de kitap koydum. Kitabı okuyabilmem için de okuma gözlüklerimin birer yedeğini koydum" diye konuştu.
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