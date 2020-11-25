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Kullanılan vitaminlerin en az bir haftalık dozları, bir radyo, bir fener ve yedek piller konulmalıdır. Çadırlar kuruluncaya kadar sivil toplum kurumları imdada yetişinceye kadar geçecek olan zaman içerisinde tüketmek için bir şişe su, tuvalet kağıdı, sabun, evlilik cüzdanı fotokopisi, kredi kartı, bir miktar para, evinizin tapusunun örneği konulmalıdır. Örneğin ben kendi hazırladığım deprem çantası içerisine bir de kitap koydum. Kitabı okuyabilmem için de okuma gözlüklerimin birer yedeğini koydum" diye konuştu.