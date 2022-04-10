Derbide gülen taraf Fenerbahçe! Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2022 Pazar, 18:49
<p>Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı Ülker Stadı'nda konuk etti. Nefes kesen mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı Ülker Stadı'nda konuk etti. Nefes kesen mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

<p>Mücadelede gol perdesini 26. dakikada Miha Zajc açtı. Sarı-lacivertliler, 68. dakikada Serdar Dursun ile skoru 2-0 yaptı.</p>

Mücadelede gol perdesini 26. dakikada Miha Zajc açtı. Sarı-lacivertliler, 68. dakikada Serdar Dursun ile skoru 2-0 yaptı.

<p>86. dakikada Halil Dervişoğlu ile Galatasaray golü bulsa da gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.</p>

86. dakikada Halil Dervişoğlu ile Galatasaray golü bulsa da gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

<p>Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci gördüğü sarı kart ile gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düştü.&nbsp;</p>

Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci gördüğü sarı kart ile gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düştü. 

<p>Fenerbahçe, bu skorla puanını 59 yaparak 2. sıraya yerleşti. Galatasaray ise 41 puanla 13. sırada kaldı.</p>

Fenerbahçe, bu skorla puanını 59 yaparak 2. sıraya yerleşti. Galatasaray ise 41 puanla 13. sırada kaldı.

<p>Kanarya önümüzdeki hafta evinde Göztepe'yi konuk edecek. Aslan ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile evinde karşılaşacak.&nbsp;</p>

Kanarya önümüzdeki hafta evinde Göztepe'yi konuk edecek. Aslan ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile evinde karşılaşacak. 

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