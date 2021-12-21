Dikkat çeken iddia: Alkolde ÖTV kalkıyor mu?

Erol Dündar



"BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Öte yandan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ise, alkollu içeceklerden ÖTV'nin kaldırılma gibi bir durum olmadığını belirtti.

Dündar, "Resmi Gazete'de bugün 'Özel Tüketim Vergisi'ne dair artış yayımlandı. Böyle bir şey yok. Yeni ÖTV zammı 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak" diye konuştu.