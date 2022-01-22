Direkler maça damga vurdu! | Yeni Malatyaspor 1-1 Beşiktaş
İLK YARI
5. dakikada Beşiktaş Kenan Karaman ile gole yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Rachid Ghezzal'in ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Kenan Karaman etkili bir vuruş yapamadı ve top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı. 22. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın pasında topla buluşan Miralem Pjanic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top az farkla kalenin üstünden auta çıktı. 25. dakikada ise Rayane Aabid'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazdan topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın kaleye gönderdiği sert vuruşta top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
İKİNCİ YARI
Beşiktaş 61. dakikada Alex Teixeira'nın attığı gol ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Sağ kantta hızlı kullanılan taç atışında hızla ceza sahası çizgisine inen Michy Batshuayi'in çevirdiği topta altıpasta bomboş durumda olan Alex Teixeira'ya sadece dokunmak kaldı ve top ağlarla buluştu. 84. dakikada ise Adem Büyük'ün penaltıdan bulduğu golle Malatyaspor eşitliği yakaladı.
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