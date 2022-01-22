Direkler maça damga vurdu! | Yeni Malatyaspor 1-1 Beşiktaş

İKİNCİ YARI

Beşiktaş 61. dakikada Alex Teixeira'nın attığı gol ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Sağ kantta hızlı kullanılan taç atışında hızla ceza sahası çizgisine inen Michy Batshuayi'in çevirdiği topta altıpasta bomboş durumda olan Alex Teixeira'ya sadece dokunmak kaldı ve top ağlarla buluştu. 84. dakikada ise Adem Büyük'ün penaltıdan bulduğu golle Malatyaspor eşitliği yakaladı.