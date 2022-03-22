Diyabet kontrol altına alınabilir mi? İşte uzman görüşleri
Günlük hayatın giderek ekran karşısında geçirilmeye başlanması ve sağlıksız hazır yiyecek tüketiminin artmasıyla doğrudan ivme kazanan diyabet hastalığı çağın salgını olarak nitelendirilmeye başladı.
Belirsiz ve sinsi ilerleyen hastalık için erken teşhisin önemine vurgu yapan uzmanlar, özellikle ailede hastalık geçmişi olan kişilerin şeker yüklemesi testini mutlaka yaptırması gerektiğini söylüyor.
Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Erdem Türemen, hastalığın erken teşhisi ve hastalığın ilerlemesinin önlenebilmesi için önerilerde bulundu.
İşte detaylar.
Çağın salgını olarak görülen diyabet, her geçen gün artıyor. Ülkemizdeki insanların yaklaşık üçte birinin ise durumlarından haberdar olmadığını belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Erdem Türemen, “Diyabet hastalığı iyi bir takip ve hasta uyumuyla kontrol altına alınabilir. Özellikle çeşitli organlarda yarattığı tahribatlarla istenmeyen sonuçlara kadar ilerleyebilen diyabet, bilinçli hareket edilip tedaviye uyum sağlanması durumunda hastaların yaşam kalitesini düşürmeden günlük hayatın devam edebilmesine olanak sağlıyor” açıklamasında bulundu.
Diyabetin bu denli artmasının bilinen ya da bilinmeyen pek çok nedeninin olduğunu dile getiren Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Erdem Türemen,“Diyabet hastalığının toplumda çok fazla görülmesinin birçok nedeni bulunuyor. Özellikle toplumda daha yaygın olarak görülen Tip 2 diyabete neden olan faktörlerin en başında kilo sorunu geliyor. Çünkü diyabet obezite ve vücut yağlanmasıyla ilişkili bir hastalık. Obezitenin de birçok nedeni var; hareketsizlik, televizyon izleme, tablet, telefon kullanma saatlerinin artması ve farklı beslenme problemleri de hastalığı tetikleyebiliyor. Diyabet artık çocuklarda dahi giderek daha sık görülüyor” dedi.
DİYABET YAVAŞ VE BELİRSİZ İLERLİYOR
Diyabetin yavaş ve belirtisiz ilerlediğini, dolayısıyla risk grubunda olan insanların dikkatli olması gerektiği önerisinde bulunan Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Erdem Türemen, “Sinsi bir hastalık olan diyabette ailesinde diyabet geçmişi olan, fazla kilolu, hipertansiyon hastası, kalp hastası ve kolesterol problemi yaşayan kişiler en riskli gruplar. Bu noktada risk gruplarına uygulanacak tarama testleri ve olası diyabet öyküleri, diyabet hastalığının erken teşhis edilmesini sağlıyor” şeklinde konuştu. Gizli şeker döneminde kişi yakından takip edilmeli.
Halk arasında “gizli şeker” olarak bilinen dönem tıp dilinde pre-diyabet olarak tanımlanıyor.
Diyabet riskinin arttığı bir dönem olduğunu ve dolasıyla önemsenmesi gerektiğini belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Erdem Türemen, “Pre- diyabeti çok önemsiyoruz çünkü bu dönemde bazı önlemler almak, birtakım ilaçlar kullanmak, hayat tarzını değiştirmek ya da diyet yapmak gibi pek çok adım muhtemel bir diyabeti önlüyor. Bu dönemde kişi yemeklerden sonra hemen acıkıyor, çok fazla su içiyor veya ani kilo kaybı yaşıyorsa kan şekerinin yükselmesinden şüpheleniliyor ve gerekli durumlarda birtakım testler yapılıyor. Hastanın Vücut Kitle İndeksi 30’un üstündeyse, ailede diyabet geçmişi ya da kalp hastalığı öyküleri varsa bu kez tarama testleri ve kişinin pre- diyabet olup olmadığını anlamak için şeker yükleme testlerinin yapılması gerekiyor. Kişinin açlık şekeri normal çıkabilir fakat şeker yükleme testi yapmadan pre-diyabet olup olmadığını anlamayabilirsiniz yani bu test ile kişinin pre-diyabet olup olmadığını; eğer pre-diyabet varsa diyabete ne kadar yakın olduğunu da öğrenmek mümkün” açıklamasında bulundu.
DÜZENLİ SPOR VE SAĞLIKLI BESLENME ÖNEMLİ
Yaşam tarzını değiştirme, düzenli spor yapma ve sağlıklı beslenmenin diyabet hastalığına yakalanma riskini azalttığını vurgulayan Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Erdem Türemen, “Özellikle gizli şeker olarak bilinen pre-diyabet döneminde gerekli tarama testleriyle önlem almak, diyabete erken yakalanma riskini de düşürüyor. Pre-diyabet dönemde diyabeti yavaşlatan ilaçlar kullanmak gerekebiliyor. İlaç kullanmadan önce ise hastalara, beslenmelerini düzeltmeleri ve hareketli olmalarını öneriyoruz. Eğer hasta bunları uygular ve belirli bir kilo kontrolünü sağlayıp bunu devam ettirmeyi başarırsa zaten ilaca da ihtiyacı kalmıyor. Önemli olan, pre-diyabet döneminde kilo kontrolünü sağlayabilmek. Diyabetin korkutan komplikasyonlarının da iyi bir takip ve hasta uyumuyla önlendiğini hatırlatmakta fayda var. Çünkü önemli olan, kan şekerinin belirli bir düzeyde tutulması” dedi.
Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Erdem Türemen, doğru egzersiz için önerilerde
bulundu:
• Egzersize yavaş ve düşük hızda başlayıp giderek tempoyu artırın. Kendinizi aşırı zorlamayın.
• Yanınızda her zaman diyabet hastası olduğunuzu belirten bir yazı, bileklik vb. taşıyın.
• Haftada 3-5 kez yürüyüş yapın.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- İstanbul'da taksici dehşeti: Genç kadını darp etti
- Bir zamanların belediye başkanı şimdinin çaycısı
- İlyas Salman hakim karşısında
- AKP'li isimden itiraf gibi sözler!
- 17 yaşındaki çocuk babasını pompalı tüfekle öldürdü
- ATM faresi yardım vaadiyle 16 kişiyi dolandırdı
- 'Uçakta yanınızdaki adam içki içerse...'
- Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
- İzmir’de korkutan görüntü: Havadan görüntülendi
- Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama
- İSKİ açıkladı: Musluk suyu içilebilir mi?
- Esra Ersoy gözaltına alındı
- Fenerbahçe'ye şikeci yorumu yapan kişiye para cezası
- Emekli amirallerin 'Montrö' yargılaması sürüyor
- Damacana su maliyeti dudak uçuklattı!
- İnşaat işçilerinin üzerine beton pompası devrildi
- Lerzan Mutlu ve Şenol İpek davasında karar
- Evlerine dönüyorlar..
- AKP ilçe binasına saldırı