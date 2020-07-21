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Yaz aylarında şerbetli tatlılardan daha çok dondurma tercih ediliyor. Aynı zamanda içeriğinde, protein ve karbonhidrat başta olmak üzere; A, B6, B12, C, D, E ve K vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ile çinko gibi çok sayıda mineraller bulunduran dondurma oldukça da sağlıklı bir besin kaynağı diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik dondurma tarifi verdi.

İşte sizin de evinizde yapabileceğiniz sağlıklı dondurma tarifi...