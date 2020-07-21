<p>Yaz aylarında şerbetli tatlılardan daha çok dondurma tercih ediliyor. Aynı zamanda içeriğinde, protein ve karbonhidrat başta olmak üzere; A, B6, B12, C, D, E ve K vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ile çinko gibi çok sayıda mineraller bulunduran dondurma oldukça da sağlıklı bir besin kaynağı diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik dondurma tarifi verdi.</p><p>İşte sizin de evinizde yapabileceğiniz sağlıklı dondurma tarifi...</p>
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Yaz aylarında şerbetli tatlılardan daha çok dondurma tercih ediliyor. Aynı zamanda içeriğinde, protein ve karbonhidrat başta olmak üzere; A, B6, B12, C, D, E ve K vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ile çinko gibi çok sayıda mineraller bulunduran dondurma oldukça da sağlıklı bir besin kaynağı diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik dondurma tarifi verdi.

İşte sizin de evinizde yapabileceğiniz sağlıklı dondurma tarifi...

<p><strong>Malzemeler:</strong></p><p>1/2 büyük boy donmuş muz</p><p>6 adet donmuş çilek veya 1/2 çay bardağı böğürtlen</p><p>2 yemek kaşığı süt (tercihe göre laktozsuz veya bitkisel süt) veya 1 yemek kaşığı yoğurt</p>
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Malzemeler:

1/2 büyük boy donmuş muz

6 adet donmuş çilek veya 1/2 çay bardağı böğürtlen

2 yemek kaşığı süt (tercihe göre laktozsuz veya bitkisel süt) veya 1 yemek kaşığı yoğurt

<p><strong>Yapılışı:</strong></p><p>Donmuş meyveleri blenderden geçirin.</p><p>Meyveler parçalanıp, birbirine yapışmaya başladığında süt veya yoğurdunuzu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderden geçirmeye devam edin.</p><p>Pürüzsüz kıvam aldığında bir dondurma kabına alarak tercihinize göre 30 dakika buzlukta dinlendirdikten sonra veya hemen tüketebilirsiniz.</p>
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Yapılışı:

Donmuş meyveleri blenderden geçirin.

Meyveler parçalanıp, birbirine yapışmaya başladığında süt veya yoğurdunuzu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderden geçirmeye devam edin.

Pürüzsüz kıvam aldığında bir dondurma kabına alarak tercihinize göre 30 dakika buzlukta dinlendirdikten sonra veya hemen tüketebilirsiniz.

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