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“OLİMPİYAT SPORUN TAÇLANDIĞI YER”

“Olimpiyat ruhunu ve kavramını çok önemsiyoruz” diyen İmamoğlu, “Gerçekten sporun taçlandığı yer olimpiyat. Olimpiyat, sadece bir branşta başarı elde etme meselesi değil. Aynı zamanda, onun bir ruhu var, toplum tarafından hissedilmesi var. Bu tarafından niye bahsediyorum? Çünkü, umut ederiz ki, en yakın zamanda olimpiyata bu kentte de ev sahipliği yaparız. Bütün dünyaya İstanbul’un da nasıl bir spor kenti olduğunu ve bütün halkıyla spora ne kadar yakın olduğunu hissettiririz. Bu da bizim, çok önemli bir hedefimiz ve detayımız. Çalışıyoruz buna. Ama biliyorum ki, tesis yapmakla da bu olmuyor. O kentin insanlarının da sportmen ruha sahip olmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.