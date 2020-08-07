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Dolar Avro ve altının tarihlerinin zirvesini yapması, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a karşı büyük tepki oluşturdu.
AKP’nin ‘sansürlediği’ sosyal medya üzerinden Berat Albayrak’a destek kampanyası başlatıldı.
Ekonominin iyi olduğunu ve TL’nin değer kaybının ‘dış mihrakların saldırısı’ ve 'Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesi' olarak açıklayan AKP’li milletvekilleri Berat Albayrak’ı paylaşımlarıyla savundu.
Duruma tepki gösteren isteyen yurttaşlar Twitter’da ”beratalbayrakistifa” etiketiyle on binlerce paylaşım yaptı. Yurttaşların gösterdiği tepkiye karşılık olarak AKP’li milletvekillerinin öncülüğünde başlatılan ‘BeratAlbayrakınYanındayız’ etiketi ‘AKP trollerinin’ mesaisiyle, Türkiye gündemine girdi.
İşte o paylaşımlardan bazıları;
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