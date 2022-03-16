Dolmabahçe’deki asırlık çınarların neden kesildiği merak konusu

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2022 Çarşamba, 16:23
Dolmabahçe’deki asırlık çınarların neden kesildiği merak konusu

İstanbul Beşiktaş'ta, Çırağan Caddesi'ne her mevsim büyülü bir atmosfer yaşatan, asırlık 112 tarihi çınar ağacı kesildi.

Konu ile ilgili gelen yoğun tepkiler karşısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) bir açıklama yapıldı. 

Yapılan açıklamada tarihi çınarların neden kesildiği, kaç adet ağacın hangi yasalara dayanarak kesildiği ve kesilen ağaçların yerine yenisinin dikilip dikilmeyeceği açıklandı.

Dolmabahçe’deki asırlık çınarların neden kesildiği merak konusu

112 TANE ASIRLIK ÇINAR KESİLDİ

Dolmabahçe'deki ağaçlarla ilgili kararları İstanbul Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu veriyor.

Komisyon, 2020'de aynı caddeden 73 ağacın uzaklaştırılmasına karar vermişti. Bu ağaçların yerlerine 6 aylık havalandırma işlemi uygulandıktan sonra Mart 2021'de 79 yeni ağaç dikildiği açıklandı.

İBB, geçen hafta kesilen 39 çınar ağacının topraklarının 6 ay havalandırılması sonrası yeni ağaçların dikileceğini açıkladı. Bu ağaçların 18'inin 20 yaşında genç ağaçlarla değiştirildiği belirtildi.

Dolmabahçe’deki asırlık çınarların neden kesildiği merak konusu

ÇINAR KANSERİ NEDİR?

Çınar ağaçları için oldukça tehlikeli görülen bu hastalığa sebep olan mantar, özellikle budama, yaralanma gibi açıklar ya da kökler yoluyla kolayca yayılabiliyor.

Hastalığı yayan dayanıklı, uzun ömürlü sporlar toprakta ve sterilize edilmemiş budama ve kesme aletlerinde kalabiliyor.

Enfekte olan ağaçların 3 ila 7 yıl içinde ölebileceği belirtiliyor.

Dolmabahçe’deki asırlık çınarların neden kesildiği merak konusu

Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Organizasyonu (EPPO) veritabanına göre "çınar kanseri" olarak bilinen Ceratocystis platani adı verilen mantarın sebep olduğu hastalık, bugün Arnavutluk, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, İsviçre ve Türkiye dahil olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde görülüyor.

Dolmabahçe’deki asırlık çınarların neden kesildiği merak konusu

2007'den beri görülen hastalık nedeniyle Çırağan ve Beşiktaş caddelerinden topam 112 ağaç kesildi.

Dolmabahçe’deki asırlık çınarların neden kesildiği merak konusu

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan alınan izin ile kesilen ağaçların ‘çınar kanseri’ olduğu belirtildi.

Dolmabahçe’deki asırlık çınarların neden kesildiği merak konusu

İBB'ye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Dolmabahçe’deki asırlık çınarların neden kesildiği merak konusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, ağaçların kansere yakalandığı ve devrilme riskine karşı kesildiği belirtildi.

Dolmabahçe’deki asırlık çınarların neden kesildiği merak konusu

İBB'den yapılan açıklamada tarihi ağaçların yolların buzlanmaya karşı tuzlanması veya vandalizm gibi sebeplerle de zarar gördüğü belirtildi.

Dolmabahçe’deki asırlık çınarların neden kesildiği merak konusu

Ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi planlanıyor ancak uzmanlara göre iklim kriziyle birlikte salgın ağaç hastalıkları da artıyor.

İstanbul hatta Türkiye genelinde kentsel ağaçlandırmanın yeniden düşünülmesi gerekiyor.

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