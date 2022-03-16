Dolmabahçe’deki asırlık çınarların neden kesildiği merak konusu

Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Organizasyonu (EPPO) veritabanına göre "çınar kanseri" olarak bilinen Ceratocystis platani adı verilen mantarın sebep olduğu hastalık, bugün Arnavutluk, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, İsviçre ve Türkiye dahil olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde görülüyor.

