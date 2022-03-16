Dolmabahçe’deki asırlık çınarların neden kesildiği merak konusu
İstanbul Beşiktaş'ta, Çırağan Caddesi'ne her mevsim büyülü bir atmosfer yaşatan, asırlık 112 tarihi çınar ağacı kesildi.
Konu ile ilgili gelen yoğun tepkiler karşısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) bir açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada tarihi çınarların neden kesildiği, kaç adet ağacın hangi yasalara dayanarak kesildiği ve kesilen ağaçların yerine yenisinin dikilip dikilmeyeceği açıklandı.
112 TANE ASIRLIK ÇINAR KESİLDİ
Dolmabahçe'deki ağaçlarla ilgili kararları İstanbul Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu veriyor.
Komisyon, 2020'de aynı caddeden 73 ağacın uzaklaştırılmasına karar vermişti. Bu ağaçların yerlerine 6 aylık havalandırma işlemi uygulandıktan sonra Mart 2021'de 79 yeni ağaç dikildiği açıklandı.
İBB, geçen hafta kesilen 39 çınar ağacının topraklarının 6 ay havalandırılması sonrası yeni ağaçların dikileceğini açıkladı. Bu ağaçların 18'inin 20 yaşında genç ağaçlarla değiştirildiği belirtildi.
ÇINAR KANSERİ NEDİR?
Çınar ağaçları için oldukça tehlikeli görülen bu hastalığa sebep olan mantar, özellikle budama, yaralanma gibi açıklar ya da kökler yoluyla kolayca yayılabiliyor.
Hastalığı yayan dayanıklı, uzun ömürlü sporlar toprakta ve sterilize edilmemiş budama ve kesme aletlerinde kalabiliyor.
Enfekte olan ağaçların 3 ila 7 yıl içinde ölebileceği belirtiliyor.
Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Organizasyonu (EPPO) veritabanına göre "çınar kanseri" olarak bilinen Ceratocystis platani adı verilen mantarın sebep olduğu hastalık, bugün Arnavutluk, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, İsviçre ve Türkiye dahil olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde görülüyor.
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