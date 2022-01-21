Dondurucu soğuğa rağmen yurttaşlar ucuz yağ kuyruğu oluşturdu
TMO, ülke genelinde 5 litrelik ayçiçeği yağını 99 liradan satışa sundu. Ülke genelinde gündeme gelen yağ kuyruklarına Kütahya da eklendi. Sabahın erken saatlerde TMO önüne gelen yurttaşlar, soğuk havaya rağmen yağ kuyruğunda bekledi. Aynı aileden birden fazla kişinin sıraya girmesi tepki çekerken bazı yurttaşların da iki adet yağ aldığı görüldü.
“20 SENE SONRA MEMLEKETİ GETİRDİĞİNİZ NOKTA BU”
TMO önünde oluşan yağ kuyruğuna tepki gösteren Mehmet Emre isimli yurttaş, “Kuyrukları eleştirenler, görün memleketin halini. 20 sene sonra memleketi getirdiğiniz nokta bu. Bu millete reva gördüğünüz kepazeliğin bedelini elbette ödetecektir bu halk” dedi.
“KUYRUKLARI KINAYANLAR ŞİMDİ BESBETER KUYRUK OLUŞTURDULAR”
Kuyrukta bekleyen bir başka yurttaş Hikmet Ardıç ise aynı aileden birden fazla kişinin sıraya girmesine tepki göstererek, “Ben de kuyruktaydım. Aç gözlülükten başka bir şey değil. Kızı, hanımı, babaları kuyrukta. Zaten kişi başına 10 kilo veriyorlar. Nedir bu doyumsuzluk" diye konuştu.
Osman Başdemir isimli yurttaş, “70-80 arası dönemde dünya petrol krizi ve Kıbrıs Barış Harekâtı sebebi ile ülkemize uygulanan ambargo şartlarındaki mazot kuyruğunu, TÜSİAD’ın Ecevit'i iktidardan indirip Demirel'i getirmek için piyasaya yağ, şeker sigara vermemesi ile oluşan kuyrukları kınayanlar, şimdi besbeter kuyruk oluşturdular” dedi.
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