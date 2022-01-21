Dondurucu soğuğa rağmen yurttaşlar ucuz yağ kuyruğu oluşturdu

ANKA
21 Ocak 2022 Cuma, 14:03
Dondurucu soğuğa rağmen yurttaşlar ucuz yağ kuyruğu oluşturdu

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 5 litrelik ayçiçeği yağını ülke genelinde 99 liradan satışa sunmasının ardından Kütahya’daki TMO’nun önünde kuyruk oluştu. Piyasada 200 liraya kadar çıkan yağı daha ucuza almak isteyen yurttaşlar, soğuk havaya rağmen dakikalarca sırada bekledi.

Dondurucu soğuğa rağmen yurttaşlar ucuz yağ kuyruğu oluşturdu

TMO, ülke genelinde 5 litrelik ayçiçeği yağını 99 liradan satışa sundu. Ülke genelinde gündeme gelen yağ kuyruklarına Kütahya da eklendi. Sabahın erken saatlerde TMO önüne gelen yurttaşlar, soğuk havaya rağmen yağ kuyruğunda bekledi. Aynı aileden birden fazla kişinin sıraya girmesi tepki çekerken bazı yurttaşların da iki adet yağ aldığı görüldü.

Dondurucu soğuğa rağmen yurttaşlar ucuz yağ kuyruğu oluşturdu

“20 SENE SONRA MEMLEKETİ GETİRDİĞİNİZ NOKTA BU”

TMO önünde oluşan yağ kuyruğuna tepki gösteren Mehmet Emre isimli yurttaş, “Kuyrukları eleştirenler, görün memleketin halini. 20 sene sonra memleketi getirdiğiniz nokta bu. Bu millete reva gördüğünüz kepazeliğin bedelini elbette ödetecektir bu halk” dedi.

Dondurucu soğuğa rağmen yurttaşlar ucuz yağ kuyruğu oluşturdu

“KUYRUKLARI KINAYANLAR ŞİMDİ BESBETER KUYRUK OLUŞTURDULAR”

Kuyrukta bekleyen bir başka yurttaş Hikmet Ardıç ise aynı aileden birden fazla kişinin sıraya girmesine tepki göstererek, “Ben de kuyruktaydım. Aç gözlülükten başka bir şey değil. Kızı, hanımı, babaları kuyrukta. Zaten kişi başına 10 kilo veriyorlar. Nedir bu doyumsuzluk" diye konuştu.

Dondurucu soğuğa rağmen yurttaşlar ucuz yağ kuyruğu oluşturdu

Osman Başdemir isimli yurttaş, “70-80 arası dönemde dünya petrol krizi ve Kıbrıs Barış Harekâtı sebebi ile ülkemize uygulanan ambargo şartlarındaki mazot kuyruğunu, TÜSİAD’ın Ecevit'i iktidardan indirip Demirel'i getirmek için piyasaya yağ, şeker sigara vermemesi ile oluşan kuyrukları kınayanlar, şimdi besbeter kuyruk oluşturdular” dedi.


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