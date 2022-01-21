Dondurucu soğuğa rağmen yurttaşlar ucuz yağ kuyruğu oluşturdu

“KUYRUKLARI KINAYANLAR ŞİMDİ BESBETER KUYRUK OLUŞTURDULAR”

Kuyrukta bekleyen bir başka yurttaş Hikmet Ardıç ise aynı aileden birden fazla kişinin sıraya girmesine tepki göstererek, “Ben de kuyruktaydım. Aç gözlülükten başka bir şey değil. Kızı, hanımı, babaları kuyrukta. Zaten kişi başına 10 kilo veriyorlar. Nedir bu doyumsuzluk" diye konuştu.