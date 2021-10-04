Dört büyüklerden milli takımlara oyuncu akını

Beşiktaş'ta ayrıca Fabrice N'Sakala (Demokratik Kongo), Michy Batshuayi (Belçika) ve Domagoj Vida (Hırvatistan) ülkelerinin milli takım kadrolarında bulunuyorlar. Atiba Hutchinson ve Cyle Larin ise Kanada Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alıyorlar. Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'in Kanada Milli Takımı ile sadece üçüncü maça çıkma ihtimalleri bulunuyor.

