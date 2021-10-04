Dört büyüklerden milli takımlara oyuncu akını

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2021 Pazartesi, 20:23
<p>A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçlar için toplandı. Süper Lig'de ise özellikle dört büyüklerden birçok futbolcu milli takımlarına gitti.</p>

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçlar için toplandı. Süper Lig'de ise özellikle dört büyüklerden birçok futbolcu milli takımlarına gitti.

<p>Birçok teknik adam, yoğun fikstür nedeniyle birçok oyuncusunu sakatlığa kurban verirken milli arayı sakatlıksız tamamlamayı umuyor. İşte dört büyüklerde hangi milli takımlara giden futbolcular...</p>

Birçok teknik adam, yoğun fikstür nedeniyle birçok oyuncusunu sakatlığa kurban verirken milli arayı sakatlıksız tamamlamayı umuyor. İşte dört büyüklerde hangi milli takımlara giden futbolcular...

<p>Beşiktaş'ta A takımdan 8 oyuncu milli takımlarda olacak. Siyah-beyazlılarda A Milli Takım'a tek isim ise Rıdvan Yılmaz. Kenan Karaman ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu ve Serdar Saatçı da Ümit Milli Takım'a katıldı.<br></p>

Beşiktaş'ta A takımdan 8 oyuncu milli takımlarda olacak. Siyah-beyazlılarda A Milli Takım'a tek isim ise Rıdvan Yılmaz. Kenan Karaman ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu ve Serdar Saatçı da Ümit Milli Takım'a katıldı.

<p>Beşiktaş'ta ayrıca Fabrice N'Sakala (Demokratik Kongo), Michy Batshuayi (Belçika) ve Domagoj Vida (Hırvatistan) ülkelerinin milli takım kadrolarında bulunuyorlar. Atiba Hutchinson ve Cyle Larin ise Kanada Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alıyorlar. Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'in Kanada Milli Takımı ile sadece üçüncü maça çıkma ihtimalleri bulunuyor.<br></p>

Beşiktaş'ta ayrıca Fabrice N'Sakala (Demokratik Kongo), Michy Batshuayi (Belçika) ve Domagoj Vida (Hırvatistan) ülkelerinin milli takım kadrolarında bulunuyorlar. Atiba Hutchinson ve Cyle Larin ise Kanada Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alıyorlar. Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'in Kanada Milli Takımı ile sadece üçüncü maça çıkma ihtimalleri bulunuyor.

<p>Fenerbahçe'den ise 10 oyuncu milli takımlarda bulunacak. Fenerbahçe'de ise Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Serdar Dursun, A Milli Takım'a davet edilen isimler. Muhammed Gümüşkaya, Ümit Milli Takım'da yer alırken Arda Güler ise U17 Milli Takımı'nda forma giyecek.<br></p>

Fenerbahçe'den ise 10 oyuncu milli takımlarda bulunacak. Fenerbahçe'de ise Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Serdar Dursun, A Milli Takım'a davet edilen isimler. Muhammed Gümüşkaya, Ümit Milli Takım'da yer alırken Arda Güler ise U17 Milli Takımı'nda forma giyecek.

<p>Ülkesini temsil edecek diğer Fenerbahçeli futbolcular ise şöyle: Kim Min-Jae (Güney Kore), Attila Szalai (Macaristan), Dimitrios Pelkas (Yunanistan), Enner Valencia (Ekvador) ve Filip Novak (Slovakya).<br></p>

Ülkesini temsil edecek diğer Fenerbahçeli futbolcular ise şöyle: Kim Min-Jae (Güney Kore), Attila Szalai (Macaristan), Dimitrios Pelkas (Yunanistan), Enner Valencia (Ekvador) ve Filip Novak (Slovakya).

<p>Galatasaray'da A takımdan 12 oyuncu milli takımlarda yer alacak. A Milli Takım aday kadrosunda Galatasaray'dan üç oyuncu bulunuyor. Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu, milli takım için ter dökecek. Işık Kaan Arslan ve Barış Alper Yılmaz ise Ümit Milli Takım kadrosunda yer buldu.</p>

Galatasaray'da A takımdan 12 oyuncu milli takımlarda yer alacak. A Milli Takım aday kadrosunda Galatasaray'dan üç oyuncu bulunuyor. Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu, milli takım için ter dökecek. Işık Kaan Arslan ve Barış Alper Yılmaz ise Ümit Milli Takım kadrosunda yer buldu.

<p>Galatasaray'da birçok futbolcu da kendi ülkesinin milli takımının kadrosunda bulunuyor: Christian Luyindama (Demokratik Kongo),Fernando Muslera (Uruguay), DeAndre Yedlin (ABD), Sofiane Feghouli (Cezayir), Olimpiu Morutan (Romanya), Alexandru Cicaldau (Romanya), Mostafa Mohamed (Mısır)</p>

Galatasaray'da birçok futbolcu da kendi ülkesinin milli takımının kadrosunda bulunuyor: Christian Luyindama (Demokratik Kongo),Fernando Muslera (Uruguay), DeAndre Yedlin (ABD), Sofiane Feghouli (Cezayir), Olimpiu Morutan (Romanya), Alexandru Cicaldau (Romanya), Mostafa Mohamed (Mısır)

<p>Trabzonspor'da, A Milli Takım'a Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Berat Özdemir giderken 7 oyuncu milli takımlarda forma giyecek.</p>

Trabzonspor'da, A Milli Takım'a Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Berat Özdemir giderken 7 oyuncu milli takımlarda forma giyecek.

<p>Trabzonspor'da milli takıma giden diğer oyuncular ise şu şekilde: Anastasios Bakasetas (Yunanistan), Manolis Siopis (Yunanistan), Marek Hamsik (Slovakya), Andreas Cornelius (Danimarka)<br></p>

Trabzonspor'da milli takıma giden diğer oyuncular ise şu şekilde: Anastasios Bakasetas (Yunanistan), Manolis Siopis (Yunanistan), Marek Hamsik (Slovakya), Andreas Cornelius (Danimarka)

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