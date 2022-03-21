Down Sendrom Milli Takımları tarih yazıyor
Şampiyona’nın sona ermesi ile açıklama yapan Federasyon Başkanı Birol Aydı "Bugün Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonumuz olarak tarihi bir başarıya imza attık, Tarihimizde ilk defa Down Sendromlu Milli Takımlarımızdan oluşturduğumuz Sporcularımız ile Takım Sporlarında Avrupa Şampiyonluğu ve Avrupa ikincilik kazanma başarısı gösteren Milli Takımlarımız gururumuz olur iken 17 Ülkenin katılımı ile gerçekleşen bireysel branşlarda ise yine , Dünya ve Avrupa rekorları kırarak Avrupa Şampiyonlukları ile toplamda 52 Madalya ile dönme başarası gösteriyoruz.
Bu tarihi başarımızın mimarı olan çocuklarımıza her zaman destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Sayın Gençli ve Spor Bakan yardımcımız Hamza Yerlikaya’ya , Sayın Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baylan’a , Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kuruluna, Sayın TMPK Başkanımız Yavuz Kocaömer’e ve Yönetim Kuruluna, Milli Sporcularımızın Anne ve Babalarına, Milli Takım kafilemizde yer alan her bir Antrenör arkadaşlarıma, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yönetim Kurulumuza ve Ailemize teşekkürü bir borç bilir şükranlarımızı sunarım” dedi.
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