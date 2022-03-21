Down Sendrom Milli Takımları tarih yazıyor

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2022 Pazartesi, 15:55
<p><strong>Federasyon, Down Sendrom Milli Takımlarından</strong> oluşan<strong> Atletizm, Basketbol, Futsal, Masa Tenisi, Judo ve Yüzme Milli Takımlarından oluşan kadrosu</strong> ile<em> İtalya’da tarih yazdı.</em><br></p>

Federasyon, Down Sendrom Milli Takımlarından oluşan Atletizm, Basketbol, Futsal, Masa Tenisi, Judo ve Yüzme Milli Takımlarından oluşan kadrosu ile İtalya’da tarih yazdı.

<p><em>04-11 Ekim 2021</em> tarihleri arasında İtalya’nın Ferrara şehrinde düzenlenen <strong>TRİGAME</strong> katılım sağlayan Milli Takımlar Futsal Branşında Avrupa Şampiyonu olur iken, Basketbol Branşında <strong>Avrupa 2.liği elde etti.</strong></p>

04-11 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya’nın Ferrara şehrinde düzenlenen TRİGAME katılım sağlayan Milli Takımlar Futsal Branşında Avrupa Şampiyonu olur iken, Basketbol Branşında Avrupa 2.liği elde etti.

<p>Atletizim Milli Takımı ile <strong>14 Altın 16 Gümüş, 9 Bronz olmak üzere toplamda 39 Madalya’nın</strong> yanı sıra 3 Dünya, 2 Avrupa Rekoru’nun ve Takım halinde Avrupa 2.liği,<br></p>

Atletizim Milli Takımı ile 14 Altın 16 Gümüş, 9 Bronz olmak üzere toplamda 39 Madalya’nın yanı sıra 3 Dünya, 2 Avrupa Rekoru’nun ve Takım halinde Avrupa 2.liği,

<p>Masa Tenisi Takımı ise Kadınlarda<strong> 2 Gümüş , 2 Bronz olmak üzere toplamda 4 Madalya</strong> ve Erkeklerde Avrupa 5.liği,</p>

Masa Tenisi Takımı ise Kadınlarda 2 Gümüş , 2 Bronz olmak üzere toplamda 4 Madalya ve Erkeklerde Avrupa 5.liği,

<p>Judo Milli Takımı ise <strong>2 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere,</strong> 2 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Avrupa 2.liği ve 1 Avrupa 3.lüğü ile toplamda 4 Madalya,<br></p>

Judo Milli Takımı ise 2 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere, 2 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Avrupa 2.liği ve 1 Avrupa 3.lüğü ile toplamda 4 Madalya,

<p>Yüzme Milli Takımı ise <strong>3 Gümüş, 2,Bronz olmak üzere toplamda 5 madalya</strong> kazanarak toplam madalya ile tarihi bir başarıya imza attı.</p>

Yüzme Milli Takımı ise 3 Gümüş, 2,Bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazanarak toplam madalya ile tarihi bir başarıya imza attı.

<p><strong>TAKIM HALİNDE AVRUPA ŞAMPİYONU VE AVRUPA 2.LİĞİ, BİREYSEL MÜSABAKALARDA TOPLAMDA 52 MADALYA KAZANILDI!</strong><br></p>

TAKIM HALİNDE AVRUPA ŞAMPİYONU VE AVRUPA 2.LİĞİ, BİREYSEL MÜSABAKALARDA TOPLAMDA 52 MADALYA KAZANILDI!

<p>Şampiyona’nın sona ermesi ile açıklama yapan <strong>Federasyon Başkanı Birol Aydı</strong> "Bugün Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonumuz olarak tarihi bir başarıya imza attık, Tarihimizde ilk defa Down Sendromlu Milli Takımlarımızdan oluşturduğumuz Sporcularımız ile Takım Sporlarında Avrupa Şampiyonluğu ve Avrupa ikincilik kazanma başarısı gösteren Milli Takımlarımız gururumuz olur iken 17 Ülkenin katılımı ile gerçekleşen bireysel branşlarda ise yine , Dünya ve Avrupa rekorları kırarak Avrupa Şampiyonlukları ile toplamda 52 Madalya ile dönme başarası gösteriyoruz.<br></p>

Şampiyona’nın sona ermesi ile açıklama yapan Federasyon Başkanı Birol Aydı "Bugün Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonumuz olarak tarihi bir başarıya imza attık, Tarihimizde ilk defa Down Sendromlu Milli Takımlarımızdan oluşturduğumuz Sporcularımız ile Takım Sporlarında Avrupa Şampiyonluğu ve Avrupa ikincilik kazanma başarısı gösteren Milli Takımlarımız gururumuz olur iken 17 Ülkenin katılımı ile gerçekleşen bireysel branşlarda ise yine , Dünya ve Avrupa rekorları kırarak Avrupa Şampiyonlukları ile toplamda 52 Madalya ile dönme başarası gösteriyoruz.

<p>Bu tarihi başarımızın mimarı olan çocuklarımıza her zaman destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Sayın Gençli ve Spor Bakan yardımcımız Hamza Yerlikaya’ya , Sayın Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baylan’a , Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kuruluna, Sayın TMPK Başkanımız Yavuz Kocaömer’e ve Yönetim Kuruluna, Milli Sporcularımızın Anne ve Babalarına, Milli Takım kafilemizde yer alan her bir Antrenör arkadaşlarıma, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yönetim Kurulumuza ve Ailemize teşekkürü bir borç bilir şükranlarımızı sunarım” dedi.<br></p>

Bu tarihi başarımızın mimarı olan çocuklarımıza her zaman destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Sayın Gençli ve Spor Bakan yardımcımız Hamza Yerlikaya’ya , Sayın Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baylan’a , Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kuruluna, Sayın TMPK Başkanımız Yavuz Kocaömer’e ve Yönetim Kuruluna, Milli Sporcularımızın Anne ve Babalarına, Milli Takım kafilemizde yer alan her bir Antrenör arkadaşlarıma, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yönetim Kurulumuza ve Ailemize teşekkürü bir borç bilir şükranlarımızı sunarım” dedi.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler