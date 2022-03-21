Down Sendrom Milli Takımları tarih yazıyor

Bu tarihi başarımızın mimarı olan çocuklarımıza her zaman destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Sayın Gençli ve Spor Bakan yardımcımız Hamza Yerlikaya’ya , Sayın Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baylan’a , Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kuruluna, Sayın TMPK Başkanımız Yavuz Kocaömer’e ve Yönetim Kuruluna, Milli Sporcularımızın Anne ve Babalarına, Milli Takım kafilemizde yer alan her bir Antrenör arkadaşlarıma, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yönetim Kurulumuza ve Ailemize teşekkürü bir borç bilir şükranlarımızı sunarım” dedi.

