Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2022 Pazar, 21:12
<p>Son iki gün öncesine kadar ağır çatışmaların yaşandığı Hostomel şehrindeki Antonov uçak tesislerinde bulunan ve Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya'nın düzenlediği bombardımanlar sonucu ikiye ayrılan "Antonov An-225 Mriya" kendi hangarında bulunuyor.</p>

Son iki gün öncesine kadar ağır çatışmaların yaşandığı Hostomel şehrindeki Antonov uçak tesislerinde bulunan ve Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya'nın düzenlediği bombardımanlar sonucu ikiye ayrılan "Antonov An-225 Mriya" kendi hangarında bulunuyor.

<p>Son iki gün öncesine kadar ağır çatışmaların yaşandığı Hostomel şehrindeki Antonov uçak tesislerinde bulunan ve Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya'nın düzenlediği bombardımanlar sonucu ikiye ayrılan "Antonov An-225 Mriya" kendi hangarında bulunuyor.</p>

Son iki gün öncesine kadar ağır çatışmaların yaşandığı Hostomel şehrindeki Antonov uçak tesislerinde bulunan ve Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya'nın düzenlediği bombardımanlar sonucu ikiye ayrılan "Antonov An-225 Mriya" kendi hangarında bulunuyor.

<p>Çok sayda patlamamış mermi, el bombası ve mayınların da bulunduğu tesiste temizlik çalışmalarını sürdüren Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi yaptığı konuşmalarında burada Ukrayna genelinde yaşanan en sıcak çatışmaların olduğunu belirttiler.</p>

Çok sayda patlamamış mermi, el bombası ve mayınların da bulunduğu tesiste temizlik çalışmalarını sürdüren Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi yaptığı konuşmalarında burada Ukrayna genelinde yaşanan en sıcak çatışmaların olduğunu belirttiler.

<p>İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Rusya'nın amacının, tesisi ele geçirerek başken Kieve'e havadan daha çok yoğun saldırı yapabilmeleri için buraya kendi savaş uçakların getirilmesi olduğunu söyledi.</p>

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Rusya'nın amacının, tesisi ele geçirerek başken Kieve'e havadan daha çok yoğun saldırı yapabilmeleri için buraya kendi savaş uçakların getirilmesi olduğunu söyledi.

<p>Ukrayna ordusu, Antonov uçak tesislerinde yaklaşık iki gündür yeniden kontrolü sağladı.</p>

Ukrayna ordusu, Antonov uçak tesislerinde yaklaşık iki gündür yeniden kontrolü sağladı.

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