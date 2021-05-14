<p>Forbes'e göre UFC'nin yıldızı Conor McGregor, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun önünde en yüksek maaşlı sporcu konumunda.</p>
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Forbes'e göre UFC'nin yıldızı Conor McGregor, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun önünde en yüksek maaşlı sporcu konumunda.

<p>Forbes'un "En Çok Kazanan Sporcular" listesinde 180 Milyon Dolar ile zirve Conor McGregor'ın oldu. Lionel Messi ve Crisiano Ronaldo'yu geride bırakan 32 yaşındaki sporcu, ilk kez 1. sırada ve ikinci kez ilk 10'da yer aldı.</p>
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Forbes'un "En Çok Kazanan Sporcular" listesinde 180 Milyon Dolar ile zirve Conor McGregor'ın oldu. Lionel Messi ve Crisiano Ronaldo'yu geride bırakan 32 yaşındaki sporcu, ilk kez 1. sırada ve ikinci kez ilk 10'da yer aldı.

<p>İkinci sırada 130 Milyon Dolar'lık kazançla Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız böylece en çok kazanan futbolcu olarak rekor kırdı.</p>
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İkinci sırada 130 Milyon Dolar'lık kazançla Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız böylece en çok kazanan futbolcu olarak rekor kırdı.

<p>Listenin üçüncü sırasında Cristiano Ronaldo yer aldı. CR7'nin yıllık kazancı 120 milyon Dolar olarak açıklandı.</p>
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Listenin üçüncü sırasında Cristiano Ronaldo yer aldı. CR7'nin yıllık kazancı 120 milyon Dolar olarak açıklandı.

<p>NFL ekiplerinden Dallas Cowboys'un oyun kurucusu Dak Prescott, 107.5 milyon Dolar ile dördüncü basamakta.</p>
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NFL ekiplerinden Dallas Cowboys'un oyun kurucusu Dak Prescott, 107.5 milyon Dolar ile dördüncü basamakta.

<p>Dört kez NBA şampiyonu LeBron James 96.5 milyon Dolar ile ilk beşi tamamladı.</p>
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Dört kez NBA şampiyonu LeBron James 96.5 milyon Dolar ile ilk beşi tamamladı.

<p>İlk beşin hemen dışında, altıncı sırada Paris Saint-Germain'in golcüsü Neymar var; 95 milyon Dolar.</p>
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İlk beşin hemen dışında, altıncı sırada Paris Saint-Germain'in golcüsü Neymar var; 95 milyon Dolar.

<p>Yedinci sıra 90 milyon Dolar ile 20 kez Grand Slam şampiyonu Roger Federer'e ait.</p>
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Yedinci sıra 90 milyon Dolar ile 20 kez Grand Slam şampiyonu Roger Federer'e ait.

<p>Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton 82 milyon Dolar kazancıyla 8. sırada kendine yer buldu.</p>
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Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton 82 milyon Dolar kazancıyla 8. sırada kendine yer buldu.

<p>NO: 9 - Tampa Bay Buccaneers'ın efsane oyuncusu Tom Brady; 76 milyon Dolar</p>
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NO: 9 - Tampa Bay Buccaneers'ın efsane oyuncusu Tom Brady; 76 milyon Dolar

<p>NO: 10 - Brooklyn Nets'ten Kevin Durant 75 milyon Dolar.</p>
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NO: 10 - Brooklyn Nets'ten Kevin Durant 75 milyon Dolar.

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