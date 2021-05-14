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Forbes'un "En Çok Kazanan Sporcular" listesinde 180 Milyon Dolar ile zirve Conor McGregor'ın oldu. Lionel Messi ve Crisiano Ronaldo'yu geride bırakan 32 yaşındaki sporcu, ilk kez 1. sırada ve ikinci kez ilk 10'da yer aldı.