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Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı. Dünyanın en zeki ilk 10 ülkesi arasında ise en yüksek ortalama ile Hong Kong ve Singapur yer alıyor. Türkiye ilk 20 yüksek ortalama derecesi arasında yer alıyor.

WebTekno'da yer alan habere göre, dünyanın en zeki ülkeleri sıralamasında Türkiye ilk 20'de yer alıyor. Açılımı İntelligence Quotient, Türkçe anlamı ise zeka değeri ya da zeka katsayısı olan IQ, standardizasyonu yapılan zeka testlerinden alınan zeka puanıdır.