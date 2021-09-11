Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı. Dünyanın en zeki ilk 10 ülkesi arasında ise en yüksek ortalama ile Hong Kong ve Singapur yer alıyor. Türkiye ilk 20 yüksek ortalama derecesi arasında yer alıyor.
WebTekno'da yer alan habere göre, dünyanın en zeki ülkeleri sıralamasında Türkiye ilk 20'de yer alıyor. Açılımı İntelligence Quotient, Türkçe anlamı ise zeka değeri ya da zeka katsayısı olan IQ, standardizasyonu yapılan zeka testlerinden alınan zeka puanıdır.
İçerisinde mantık, hafıza, matematik becerisi, dil yeteneği, analitik düşünme kabiliyeti, bilgiyi işleme hızı gibi skorları bulundurur. Bireylerin olduğu gibi toplumların, ülkelerin de IQ dereceleri merak ediliyor.
Pek çok farklı faktör yer aldığı için hangi ülkelerin, toplumların dünyanın en zekisi olduğunu belirlemek oldukça zordur. Örneğin; okur-yazar oranı en fazla olan ülke en zeki ülke midir? Faktörleri tek başına alıp bir belirginlik kazandırmak mümkün değilken, tüm faktörler eşliğinde bir standardizasyon oluşturulur ve bu doğrultuda ölçüm yapılır.
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