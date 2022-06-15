Dünyanın en zengin 500 insanı, bu yıl 1,4 trilyon dolar kaybetti

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 00:00
<p>Fransa merkezli bilişim şirketi Capgemini tarafından hazırlanan Capgemini World Wealth raporuna göre, dünya çapında yükselen enflasyon ve enerji maliyetleri dünyanın en zengin insanlarının servetini eritti. </p>

Fransa merkezli bilişim şirketi Capgemini tarafından hazırlanan Capgemini World Wealth raporuna göre, dünya çapında yükselen enflasyon ve enerji maliyetleri dünyanın en zengin insanlarının servetini eritti. 

<p>Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, küresel finans piyasaları yüksek faiz oranlarının ve enflasyon kaygısının ağırlığı altında ezilirken Changpeng Zao, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zurckerberg ve Bernard Arnault'tan oluşan dünyanın en zengin beşlisinin kaybı da 345 milyar doları aştı.</p>

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, küresel finans piyasaları yüksek faiz oranlarının ve enflasyon kaygısının ağırlığı altında ezilirken Changpeng Zao, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zurckerberg ve Bernard Arnault'tan oluşan dünyanın en zengin beşlisinin kaybı da 345 milyar doları aştı.

<p>2022'de Covid-19 pandemisi nedeniyle yükselen piyasaların dünyanın milyarder nüfusunu yaklaşık yüzde 8 oranında artırdığı geçen yılla tam bir tezat oluştu. Söz konusu durum dünyanın en zengin 500 insanın servetinde toplamda 1,4 trilyon dolarlık bir kayba yol açtı.</p>

2022'de Covid-19 pandemisi nedeniyle yükselen piyasaların dünyanın milyarder nüfusunu yaklaşık yüzde 8 oranında artırdığı geçen yılla tam bir tezat oluştu. Söz konusu durum dünyanın en zengin 500 insanın servetinde toplamda 1,4 trilyon dolarlık bir kayba yol açtı.

<p>Bununla birilikte Capgemini raporu, Avrupa’yı takip eden Asya-Pasifik'teki zenginlerin sadece yüzde 4,2 arttığını gösterdi.</p> <p>Aynı zamanda, Asya-Pasifik bölgesi, son on yılda zengin insanların büyümesine hakim olduktan sonra Kuzey Amerika'nın gerisine düştü.</p> <p>Rapor, aynı zamanda Covid-19 pandemisinin ve parasal tepkinin ekonomik olarak seçkinlere ve ağırlıklı olarak nerede ikamet ettiklerine ne kadar fayda sağladığını da gösterdi.</p>

Bununla birilikte Capgemini raporu, Avrupa’yı takip eden Asya-Pasifik'teki zenginlerin sadece yüzde 4,2 arttığını gösterdi.

Aynı zamanda, Asya-Pasifik bölgesi, son on yılda zengin insanların büyümesine hakim olduktan sonra Kuzey Amerika'nın gerisine düştü.

Rapor, aynı zamanda Covid-19 pandemisinin ve parasal tepkinin ekonomik olarak seçkinlere ve ağırlıklı olarak nerede ikamet ettiklerine ne kadar fayda sağladığını da gösterdi.

Zengin insan Changpeng Zao, elon musk Jeff Bezos Mark Zurckerberg Bernard Arnault

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