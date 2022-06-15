Dünyanın en zengin 500 insanı, bu yıl 1,4 trilyon dolar kaybetti
Bununla birilikte Capgemini raporu, Avrupa’yı takip eden Asya-Pasifik'teki zenginlerin sadece yüzde 4,2 arttığını gösterdi.
Aynı zamanda, Asya-Pasifik bölgesi, son on yılda zengin insanların büyümesine hakim olduktan sonra Kuzey Amerika'nın gerisine düştü.
Rapor, aynı zamanda Covid-19 pandemisinin ve parasal tepkinin ekonomik olarak seçkinlere ve ağırlıklı olarak nerede ikamet ettiklerine ne kadar fayda sağladığını da gösterdi.
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