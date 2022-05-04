Dünyanın en zengin ismi Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk oldu
Video Haberler
- Nagehan Alçı'ya 'Che' tepkisi
- Uzmanı uyardı: Zehirli mantarı ayırt etmek zor!
- Asansörde mahsur kalan iki çocuğu itfaiye kurtardı
- Doktorlara hakarete 3 ay 22 gün hapis cezası
- 'Evladım' dedi, 8 yılda topladığı parçalarla yeniletti
- Yapımcı Hande Karacasu serbest bırakıldı
- Saklı Cennet ‘Yedigöller’ de büyüleyici manzara
- Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
- Kaçak sigara imalatçılarına suçüstü
- İstanbul'da taciz girişimine bıçaklı saldırı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li milletvekillerine beklenmedik tepki
- Sarıgül'den 'af' çağrısı: 'Türkiyem kucak açmalı'
- '5 yılda deli edeceğim, deli!'
- Erdoğan'ın memleketinde seçim mesajı!
- AKP-MHP oyları eridi!
- Bilal Erdoğan Osmanlıcaya döndü
- Meteoroloji'den yeni sağanak yağış uyarısı
- Erdoğan'ın büyük değişimi!
- Küçük Bayram Sokak'taki görüntüler gündem oldu
- Galatasaray'da sürpriz başkan adayı!