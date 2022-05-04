Dünyanın en zengin ismi Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk oldu

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:50
<h2 class="h-title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-size: 20px; color: #222222;" data-mce-style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-size: 20px; color: #222222;">10-) Steve Ballmer - 97,6 milyar dolar</h2>

10-) Steve Ballmer - 97,6 milyar dolar

<h2 class="h-title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-size: 20px; color: #222222;" data-mce-style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-size: 20px; color: #222222;">9-) Sergey Brin - 99,7 milyar dolar</h2>

9-) Sergey Brin - 99,7 milyar dolar

<h2 class="h-title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-size: 20px; color: #222222;" data-mce-style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-size: 20px; color: #222222;">8-) Sergey Brin - 99,7 milyar dolar</h2>

8-) Sergey Brin - 99,7 milyar dolar

<h2 class="h-title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-size: 20px; color: #222222;" data-mce-style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-size: 20px; color: #222222;">7-) Larry Page - 104 milyar dolar</h2>

7-) Larry Page - 104 milyar dolar

<h2 class="h-title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-size: 20px; color: #222222;" data-mce-style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-size: 20px; color: #222222;">6-) Warren Buffett - 117 milyar dolar</h2>

6-) Warren Buffett - 117 milyar dolar

<h2 class="h-title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-size: 20px; color: #222222;" data-mce-style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-size: 20px; color: #222222;">5-) Gautam Adani - 122 milyar dolar</h2>

5-) Gautam Adani - 122 milyar dolar

<h2 class="h-title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-size: 20px; color: #222222;" data-mce-style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-size: 20px; color: #222222;">4-) Bill Gates - 125 milyar dolar</h2>

4-) Bill Gates - 125 milyar dolar

<h2 class="h-title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-size: 20px; color: #222222;" data-mce-style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-size: 20px; color: #222222;">3-) Bernard Arnault - 136 milyar dolar</h2>

3-) Bernard Arnault - 136 milyar dolar

<h2 class="h-title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-size: 20px; color: #222222;" data-mce-style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-size: 20px; color: #222222;">2-) Jeff Bezos - 148 milyar dolar</h2>

2-) Jeff Bezos - 148 milyar dolar

<h2 class="h-title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-size: 20px; color: #222222;" data-mce-style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-size: 20px; color: #222222;">1-) Elon Musk - 249 milyar dolar</h2>

1-) Elon Musk - 249 milyar dolar

elon musk servet Twitter

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