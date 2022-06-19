ECA International sıraladı: Yabancılar için dünyanın en pahalı 10 şehri

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2022 Pazar, 15:16
<p>Uluslararası şirketler ve işçiler için veri, yazılım ve danışmanlık hizmetleri sunan ECA International, 2022 yılında yabancılar için en iyi pahalı ülkeleri sıraladı.<strong> Başkent Ankara,</strong> listede en ucuz şehir olarak yer aldı.</p> <p><strong><em>NTV'de yer alan habere göre,</em></strong> yiyecek-içecek fiyatları, ev giderleri, hizmetler, toplu taşıma gibi ekonomik etkenler göz önüne alınarak hazırlanan listedeki ilk 10 şehir…</p>

Uluslararası şirketler ve işçiler için veri, yazılım ve danışmanlık hizmetleri sunan ECA International, 2022 yılında yabancılar için en iyi pahalı ülkeleri sıraladı. Başkent Ankara, listede en ucuz şehir olarak yer aldı.

NTV'de yer alan habere göre, yiyecek-içecek fiyatları, ev giderleri, hizmetler, toplu taşıma gibi ekonomik etkenler göz önüne alınarak hazırlanan listedeki ilk 10 şehir…

<p>HONG KONG</p>

HONG KONG

<p>NEW YORK</p>

NEW YORK

<p>CENEVRE</p>

CENEVRE

<p> LONDRA</p>

 LONDRA

<p>TOKYO</p>

TOKYO

<p>TEL AVİV</p>

TEL AVİV

<p>ZÜRİH</p>

ZÜRİH

<p>ŞANGAY</p>

ŞANGAY

<p>GUANGZHOU</p>

GUANGZHOU

<p>SEUL</p>

SEUL

<p>207. ANKARA</p> <p><em>2021 yılında 202. sırada yer alan Ankara, 5 sıra birden gerileyerek 207.’liğe düştü ve ‘yabancı çalışanlar için en ucuz ülke’ oldu.</em></p>

207. ANKARA

2021 yılında 202. sırada yer alan Ankara, 5 sıra birden gerileyerek 207.’liğe düştü ve ‘yabancı çalışanlar için en ucuz ülke’ oldu.

hong kong New York cenevre Londra Tokyo Ankara

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