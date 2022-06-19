ECA International sıraladı: Yabancılar için dünyanın en pahalı 10 şehri
Uluslararası şirketler ve işçiler için veri, yazılım ve danışmanlık hizmetleri sunan ECA International, 2022 yılında yabancılar için en iyi pahalı ülkeleri sıraladı. Başkent Ankara, listede en ucuz şehir olarak yer aldı.
NTV'de yer alan habere göre, yiyecek-içecek fiyatları, ev giderleri, hizmetler, toplu taşıma gibi ekonomik etkenler göz önüne alınarak hazırlanan listedeki ilk 10 şehir…
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