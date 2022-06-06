Apple Türkiye iPhone fiyatlarına zam yaptı: En pahalı iPhone 42 bin TL!

06 Haziran 2022 Pazartesi, 23:13

Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) yeni ürünlerin tanıtımının ardından Apple, Türkiye’de ürünlerine zam yaptı.

Apple cihazlarına ortalama yüzde 17 ila 20 civarında zam geldi. Apple, iPhone fiyatlarına geçtiğimiz Mart ayında yüzde 14 ila 19 arasında zam yapmıştı. Yapılan son zammın ardından Türkiye’deki iPhone fiyatları ortalama yüzde 40 zamlandı.

iPHONE 3 AYDA ORTALAMA YÜZDE 40 ZAMLANDI

Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına bundan önce 8 Mart'ta yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı. 6 Haziran'da yapılan son zammın ardından, bu yıl Türkiye'deki iPhone fiyatları ortalama yüzde 40 zamlanmış oldu.

Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, iPhone 11, iPhone 13, AirPods, MacBook Pro ve daha birçok ürünün fiyatının yükseldiği fark edildi.

Buna göre, 64 GB iPhone 11'in fiyatı 12 bin 999 TL'den 14.999 TL'ye çıktı.

iPhone 13'lerin yeni fiyatları ise şöyle:

APPLE'IN ZAM KARARI SONRASI IPHONE 13 FİYATLARI

128 GB iPhone 13 fiyatı 18.999 TL'den, 22.499 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Mini fiyatı 17.499 TL'den 20.999 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Pro fiyatı 21.499 TL'den 24.999 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Pro Max fiyatı 23.999 TL'den 27.999 TL'ye yükseldi.

iPhone 13 modellerinin farklı depolama seçeneklerinde de fiyat artışına gidildiği görüldü. Örneğin 256 GB iPhone 13'ün fiyatı 20.799 TL'den 24.499 TL'ye, 512 GB iPhone 13'ün fiyatı ise 23.559 TL'den 28.499 TL'ye çıktı.

64 GB iPhone 12 fiyatı ise 17.499 TL'den 20.999 TL'ye çıkarken, 64 GB iPhone 12 Mini fiyatının 15.799 TL'den 18.999 TL'ye yükseldiği ortaya çıktı.

DİĞER APPLE ÜRÜNLERİN ZAMLI FİYATLARI

Ayrıca AirPods Pro'nun fiyatı 5.399 TL'ye,

3. Nesil AirPods'un fiyatı 3.599 TL'ye,

AirPods Max'in fiyatı ise 11.199 TL'ye çıktı.

Apple Watch Series 7’nin başlangıç fiyatı 8.399 TL'ye,

Mac mini'nin başlangıç fiyatı 14.199 TL'ye,

iPad mini'nin başlangıç fiyatı 14.199 TL'ye,

9. Nesil iPad'in fiyatı 7 bin 199 TL'ye ulaştı.

PARLATMA BEZİ DE ZAMLANDI

Apple'ın çok konuşulan parlatma bezine zam geldi. 309 TL'den satılan parlatma bezinin yeni fiyatı 369 TL oldu.