Kuaförü pahalı buldu, saçlarını yaptırmak için ABD’den Türkiye’ye geldi

Elise, Türkiye’de saçları için bahşiş dahil toplamda 450 dolar ödediğini söylerken, “Saçlarımı kestirmem ve boyatmam için yaklaşık 4 bin doları gözden çıkarmam gerekiyordu. Biliyorum ki ABD’deki kuaförüm beni soymaya çalışmıyordu. Ancak artık artan fiyatlardan dolayı onlar da zam yapmaya mecbur kaldılar. Düşündüm ki buraya 4 bin dolar harcayacağıma başka bir ülkeyi gezer ve yine aynı işlemleri uygulatabilirim” ifadelerini kullandı.