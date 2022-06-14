Kuaförü pahalı buldu, saçlarını yaptırmak için ABD’den Türkiye’ye geldi

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2022 Salı, 17:42
<p>Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz yabancıların Türkiye'yi tercih etmelerinde artışa neden oldu. Genellikle  ucuz tatil ya da ucuz konut gibi örneklere bir yenisi daha eklendi. Son yaşanan olayda TL’nin dolar ve Euro karşısında tarihi kayıplara uğraması bir kez daha gözler önüne serildi.</p>

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz yabancıların Türkiye'yi tercih etmelerinde artışa neden oldu. Genellikle  ucuz tatil ya da ucuz konut gibi örneklere bir yenisi daha eklendi. Son yaşanan olayda TL’nin dolar ve Euro karşısında tarihi kayıplara uğraması bir kez daha gözler önüne serildi.

<p>ABD’de yaşayan Bryn Elise isimli bir kadın, istediğini saçı yaptırmak için kuaförünün kendisinden 4 bin dolar istediğini söyleyip, çareyi Türkiye’ye uçmakta buldu.</p>

ABD’de yaşayan Bryn Elise isimli bir kadın, istediğini saçı yaptırmak için kuaförünün kendisinden 4 bin dolar istediğini söyleyip, çareyi Türkiye’ye uçmakta buldu.

<p>Elise, ABD’deki kuaförüne elinde bir fotoğrafla gittiğini ve kesim, bakım, boya gibi işlemler için kendisinden 4 bin dolar (69 bin TL) istendiğini söyledi. Fiyatı çok yüksek bulan kadın, saçını daha ucuza kestirmek için Türkiye’ye geldi.</p>

Elise, ABD’deki kuaförüne elinde bir fotoğrafla gittiğini ve kesim, bakım, boya gibi işlemler için kendisinden 4 bin dolar (69 bin TL) istendiğini söyledi. Fiyatı çok yüksek bulan kadın, saçını daha ucuza kestirmek için Türkiye’ye geldi.

<p>Sözcü'nün aktardığına göre, yaklaşık 10 bin kilometrelik bir seyahat sonunda kadın, istediği saçlarına kavuştuğu halini sosyal medya hesabından paylaştı. Elise, “Hayalinizdeki saçı yaptırmak için ABD’de sizden 4 bin dolar istendiğinde bunu kabul etmeyip Türkiye’ye uçup saçınızı orada yaptırabilirsiniz” yazdı</p>

Sözcü'nün aktardığına göre, yaklaşık 10 bin kilometrelik bir seyahat sonunda kadın, istediği saçlarına kavuştuğu halini sosyal medya hesabından paylaştı. Elise, “Hayalinizdeki saçı yaptırmak için ABD’de sizden 4 bin dolar istendiğinde bunu kabul etmeyip Türkiye’ye uçup saçınızı orada yaptırabilirsiniz” yazdı

<p>Genç kadın, videonun başlığında ise ‘İki haftalık tatilim dahil Türkiye daha ucuza geldi’ ifadelerini kullandı. Elise’nin Türkiye’ye gidiş-dönüş uçak bileti, iki haftalık konaklama bedeli ve saçlarına uygulanan işlemler için toplamda 2 bin 200 dolar ödediği ortaya çıktı.</p>

Genç kadın, videonun başlığında ise ‘İki haftalık tatilim dahil Türkiye daha ucuza geldi’ ifadelerini kullandı. Elise’nin Türkiye’ye gidiş-dönüş uçak bileti, iki haftalık konaklama bedeli ve saçlarına uygulanan işlemler için toplamda 2 bin 200 dolar ödediği ortaya çıktı.

<p>Bu fiyat, ABD’de istenenilenin yarı fiyatına geldi. Yani, genç kadının mahallesinde bir kuaföre gitmek yerine 10 bin kilometre ötedeki Türkiye’yi tercih etmesi daha ucuza geldi.</p>

Bu fiyat, ABD’de istenenilenin yarı fiyatına geldi. Yani, genç kadının mahallesinde bir kuaföre gitmek yerine 10 bin kilometre ötedeki Türkiye’yi tercih etmesi daha ucuza geldi.

<p>Olayın ortaya çıkmasının ardından paylaşılan video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Elise, son dönemde ABD’de kuaför fiyatlarının artmasından dert yandı.</p>

Olayın ortaya çıkmasının ardından paylaşılan video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Elise, son dönemde ABD’de kuaför fiyatlarının artmasından dert yandı.

<p>Elise, Türkiye’de saçları için bahşiş dahil toplamda 450 dolar ödediğini söylerken, “Saçlarımı kestirmem ve boyatmam için yaklaşık 4 bin doları gözden çıkarmam gerekiyordu. Biliyorum ki ABD’deki kuaförüm beni soymaya çalışmıyordu. Ancak artık artan fiyatlardan dolayı onlar da zam yapmaya mecbur kaldılar. Düşündüm ki buraya 4 bin dolar harcayacağıma başka bir ülkeyi gezer ve yine aynı işlemleri uygulatabilirim” ifadelerini kullandı.</p>

Elise, Türkiye’de saçları için bahşiş dahil toplamda 450 dolar ödediğini söylerken, “Saçlarımı kestirmem ve boyatmam için yaklaşık 4 bin doları gözden çıkarmam gerekiyordu. Biliyorum ki ABD’deki kuaförüm beni soymaya çalışmıyordu. Ancak artık artan fiyatlardan dolayı onlar da zam yapmaya mecbur kaldılar. Düşündüm ki buraya 4 bin dolar harcayacağıma başka bir ülkeyi gezer ve yine aynı işlemleri uygulatabilirim” ifadelerini kullandı.

<p>Elise, Instagram’da kendisi için saç fikirleri ararken, Türkiye’den bir stilisti çok beğendiğini de açıkladı. Elise,”<em> Instagram’da dolaşırken beğendiğim bir saçı yapan stilistin Türkiye’de yaşadığını gördüm. Eğer saçıma küçük bir servet harcayacaksam, bunu başka bir ülkede de yapabilirim diye düşündüm. iki ay sonra Türkiye’ye geldim, hayalimdeki saçı 450 dolara yaptırdım ve bu güzel ülkeye aşık oldum”</em> yazdı.</p>

Elise, Instagram’da kendisi için saç fikirleri ararken, Türkiye’den bir stilisti çok beğendiğini de açıkladı. Elise,” Instagram’da dolaşırken beğendiğim bir saçı yapan stilistin Türkiye’de yaşadığını gördüm. Eğer saçıma küçük bir servet harcayacaksam, bunu başka bir ülkede de yapabilirim diye düşündüm. iki ay sonra Türkiye’ye geldim, hayalimdeki saçı 450 dolara yaptırdım ve bu güzel ülkeye aşık oldum” yazdı.

<p>Olayın duyulmasının ardından genç kadının sözleri sosyal medyada gündem oldu. Bir kullanıcı, “Açıkçası, işleri halletmek için hepimiz başka ülkelere uçmalıyız” sözleriyle ABD’deki pahalılığı eleştirirken bir başka kullanıcı, "İyi görünüyor! Saçlarını yaptırırken kuaför randevusunu tatile çevirmene sevindim” yazdı.</p>

Olayın duyulmasının ardından genç kadının sözleri sosyal medyada gündem oldu. Bir kullanıcı, “Açıkçası, işleri halletmek için hepimiz başka ülkelere uçmalıyız” sözleriyle ABD’deki pahalılığı eleştirirken bir başka kullanıcı, "İyi görünüyor! Saçlarını yaptırırken kuaför randevusunu tatile çevirmene sevindim” yazdı.

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