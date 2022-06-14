Kuaförü pahalı buldu, saçlarını yaptırmak için ABD’den Türkiye’ye geldi
Sözcü'nün aktardığına göre, yaklaşık 10 bin kilometrelik bir seyahat sonunda kadın, istediği saçlarına kavuştuğu halini sosyal medya hesabından paylaştı. Elise, “Hayalinizdeki saçı yaptırmak için ABD’de sizden 4 bin dolar istendiğinde bunu kabul etmeyip Türkiye’ye uçup saçınızı orada yaptırabilirsiniz” yazdı
Elise, Türkiye’de saçları için bahşiş dahil toplamda 450 dolar ödediğini söylerken, “Saçlarımı kestirmem ve boyatmam için yaklaşık 4 bin doları gözden çıkarmam gerekiyordu. Biliyorum ki ABD’deki kuaförüm beni soymaya çalışmıyordu. Ancak artık artan fiyatlardan dolayı onlar da zam yapmaya mecbur kaldılar. Düşündüm ki buraya 4 bin dolar harcayacağıma başka bir ülkeyi gezer ve yine aynı işlemleri uygulatabilirim” ifadelerini kullandı.
Elise, Instagram’da kendisi için saç fikirleri ararken, Türkiye’den bir stilisti çok beğendiğini de açıkladı. Elise,” Instagram’da dolaşırken beğendiğim bir saçı yapan stilistin Türkiye’de yaşadığını gördüm. Eğer saçıma küçük bir servet harcayacaksam, bunu başka bir ülkede de yapabilirim diye düşündüm. iki ay sonra Türkiye’ye geldim, hayalimdeki saçı 450 dolara yaptırdım ve bu güzel ülkeye aşık oldum” yazdı.
Olayın duyulmasının ardından genç kadının sözleri sosyal medyada gündem oldu. Bir kullanıcı, “Açıkçası, işleri halletmek için hepimiz başka ülkelere uçmalıyız” sözleriyle ABD’deki pahalılığı eleştirirken bir başka kullanıcı, "İyi görünüyor! Saçlarını yaptırırken kuaför randevusunu tatile çevirmene sevindim” yazdı.
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