Edirne’de inanılmaz görüntü: Adeta birbirleriyle yarıştılar, bagajları doldurup ayrıldılar
Alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgaristan'da vatandaşı Mine Ömer, PCR testinin maliyetli olduğunu belirterek, 3 ay gelemeyeceklerini ve üzgün olduğunu söyledi.
Bir başka Bulgaristan vatandaşı Sevgi Sebaydunova da, normalde cumartesi günü Edirne'ye geleceklerini ama PCR kararını duyunca hemen gelip alışveriş yaptıklarını ifade etti.
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