Edirne’de inanılmaz görüntü: Adeta birbirleriyle yarıştılar, bagajları doldurup ayrıldılar

Alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgaristan'da vatandaşı Mine Ömer, PCR testinin maliyetli olduğunu belirterek, 3 ay gelemeyeceklerini ve üzgün olduğunu söyledi.

Bir başka Bulgaristan vatandaşı Sevgi Sebaydunova da, normalde cumartesi günü Edirne'ye geleceklerini ama PCR kararını duyunca hemen gelip alışveriş yaptıklarını ifade etti.

