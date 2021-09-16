Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe (1-1)

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 20:33
<p>UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.</p>

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.

<p>Sarı-lacivertliler 11.dakikada Mesut Özil'in golüyle öne geçerken, Almanya ekibi 41. dakikada bu gole karşılık verdi ve maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.</p>

Sarı-lacivertliler 11.dakikada Mesut Özil'in golüyle öne geçerken, Almanya ekibi 41. dakikada bu gole karşılık verdi ve maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

<p>Fenerbahçe oyuna&nbsp; Altay, Serdar, Kim, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia 11'iyle başladı.</p>

Fenerbahçe oyuna  Altay, Serdar, Kim, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia 11'iyle başladı.

<p>Fenerbahçe 90+2'de Berisha'nın golüyle yeniden öne geçti ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.</p>

Fenerbahçe 90+2'de Berisha'nın golüyle yeniden öne geçti ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

<p>Sarı-lacivertliler 30 Eylül'de Olympiakos ile karşılaşacak.</p>

Sarı-lacivertliler 30 Eylül'de Olympiakos ile karşılaşacak.

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