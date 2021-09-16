Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi D grubu ilk maçında Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.
Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma, Deutsche Bank Park'ta oynanacak ve İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılığını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo üstlenecek. Karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
By sene Avrupa'da ilk olarak play-off turundan katılan ve HJK Helsinki'yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmadı.
FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK OYUNCU
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt karşısında 8 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Miha Zajc, Nazım Sangare ve Jose Sosa, Alman ekibi karşısında forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları sebebiyle Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyen Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak'ın ise Eintracht Frankfurt maçının kafilesinde yer alması bekleniyor.
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