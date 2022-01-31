Ekran görüntüsü alanlara kötü haber!

cumhuriyet.com.tr
31 Ocak 2022 Pazartesi, 11:58
Ekran görüntüsü alanlara kötü haber!

Facebook, gizliliği artıran adımlar atmaya devam ediyor. Messenger, SnapChat özelliğinden yola çıkarak hazırladığı bu yeni özellik yakında kullanıcılara ulaşacak. 

Ekran görüntüsü alanlara kötü haber!

Tüm tartışmaları da beraberinde getiren Facebook'un bu yeni özelliği konusunda oldukça kararlı olduğunu gözüküyor. Peki Facebook'un yeni özelliği tam olarak neyi ifade ediyor. 

Ekran görüntüsü alanlara kötü haber!

Popüler uygulama Facebook, yeni özelliklere doymuyor. Facebook, yeni adıyla Meta'ya ait şirket yakında Android kullanıcılarına yeni bir özellik daha getirecek. Peki kullanıcıların dikkat etmesini gerektiren bir konu var mı? İşte yeni özellik hakkında detaylar...

Ekran görüntüsü alanlara kötü haber!

Facebook Messenger gizliliği artıran adımlar atmaya devam ediyor. Messenger, SnapChat özelliğinden yola çıkarak ekran görüntüleri için bildirim ekliyor.

Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg ayrıca yeni bir özelliği daha duyurdu: “Şifreli sohbetlere GIF’ler, çıkartmalar ve tepkiler de ekliyoruz.”

Ekran görüntüsü alanlara kötü haber!

Ayrıca, Facebook, WhatsApp’ta olduğu gibi sohbetleri bilgisayar korsanlarının veya devlet gözetiminden uzak tutmaya yardımcı olduğu söylenen uçtan uca şifreli (E2EE) grup sohbeti ve çağrılarını da kullanıma sunuyor.

Ekran görüntüsü alanlara kötü haber!

TechCrunch’ın haberine göre, birisi bir E2EE sohbetinde mesajın ekran görüntüsünü alırsa artık kullanıcılar bilgilendirilecek. Hatta gerekirse konuşmayı engellemek ve bildirmek için ek seçenekler de olacak.

Ekran görüntüsü alanlara kötü haber!

Bu yeni özellikler hem web hem de mobil arayüzlerde kullanıma sunulacak; önümüzdeki birkaç hafta içinde de küresel olarak kullanılabilecek.


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