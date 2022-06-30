Elazığ'da çılgın davulcu kendinden geçti

İHA
30 Haziran 2022 Perşembe, 11:30
<p>Tunceli'de ve çevre illerdeki düğünlerin vazgeçilmezi ismi haline gelen '<strong>Çılgın davulcu</strong>' lakaplı davulcu <strong>Muharrem Yılmaz,</strong> şovlarıyla da bu kez Elazığ’da kendine herkesi hayran bıraktı. </p>

Tunceli'de ve çevre illerdeki düğünlerin vazgeçilmezi ismi haline gelen 'Çılgın davulcu' lakaplı davulcu Muharrem Yılmaz, şovlarıyla da bu kez Elazığ’da kendine herkesi hayran bıraktı. 

<p>Pertek ilçesi Pınarlar köyünde oturan, düğünlerde davul çalarak geçimini sağlayan Muharrem Yılmaz, yöredeki düğün ve nişanların vazgeçilmez müzisyeni haline geldi. </p>

Pertek ilçesi Pınarlar köyünde oturan, düğünlerde davul çalarak geçimini sağlayan Muharrem Yılmaz, yöredeki düğün ve nişanların vazgeçilmez müzisyeni haline geldi. 

<p>Yaptığı davul şovları ile dikkat çeken '<strong>çılgın davulcu</strong>' lakaplı Yılmaz'a ait videolar da sosyal medyada rekorlar kırıyor. </p>

Yaptığı davul şovları ile dikkat çeken 'çılgın davulcu' lakaplı Yılmaz'a ait videolar da sosyal medyada rekorlar kırıyor. 

<p>Çevre illerden de büyük ilgi gören çılgın davulcu Elazığ’da dünyaevine giren Bera Nur Çam ve Muhammed Sadullah Baygeldi çiftinin düğününde sahne aldı. </p>

Çevre illerden de büyük ilgi gören çılgın davulcu Elazığ’da dünyaevine giren Bera Nur Çam ve Muhammed Sadullah Baygeldi çiftinin düğününde sahne aldı. 

<p>Yılmaz, gelin damadın düğün salonlarına gelişi ve düğün salonlarında halay çekilmesi sırasında, kendine has şovlarla izleyenleri kendine hayran bıraktı. </p>

Yılmaz, gelin damadın düğün salonlarına gelişi ve düğün salonlarında halay çekilmesi sırasında, kendine has şovlarla izleyenleri kendine hayran bıraktı. 

Elazığ çılgın davulcu

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