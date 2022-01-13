Elçin Sangu'ya kötü haber: Faiziyle birlikte geri ödeyecek

cumhuriyet.com.tr
13 Ocak 2022 Perşembe, 14:44
Elçin Sangu'ya kötü haber: Faiziyle birlikte geri ödeyecek

'Kiralık Aşk' dizisiyle büyük bir şöhret yakalayan Elçin Sangu'nun eski menajeri Başay Okay, daha önce yaptıkları sözleşmeye uymadığı için ünlü oyuncu hakkında tazminat davası açmıştı.

Elçin Sangu'ya kötü haber: Faiziyle birlikte geri ödeyecek

"Hukuki işlem başlattık ama savaş açmadık" diyen Okay, "10 senedir menajerlik yapıyorum.  Hem ben, hem de o oyuncu arkadaşımız bu durumun yaptığımız işlerin önüne geçmesini istemeyecektir. Bütün her şeyi hukuka bıraktık" demişti. 

Elçin Sangu'ya kötü haber: Faiziyle birlikte geri ödeyecek

Ancak taraflar uzlaşmadı ve dava uzadı.

Elçin Sangu'ya kötü haber: Faiziyle birlikte geri ödeyecek

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; bilirkişi raporunda, Elçin Sangu’nun eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. 

Elçin Sangu'ya kötü haber: Faiziyle birlikte geri ödeyecek

Bugün gerçekleşen duruşmada ise karar çıktı.

Elçin Sangu'ya kötü haber: Faiziyle birlikte geri ödeyecek

Mahkeme, ünlü oyuncunun Başay Okay'a tazminat ödemesine hükmetti.

Elçin Sangu'ya kötü haber: Faiziyle birlikte geri ödeyecek

Mahkeme, ünlü oyuncunun Başay Okay'a 100 bin dolar tazminat (1 milyon 350 bin TL), rol aldığı reklamlarda Okay'ın hak ettiği 2 milyon 378 bin TL'yi 6 yıllık faiziyle ödemesini hükmetti.


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