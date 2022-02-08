Elektrik zamlarına esnaf isyan etti
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
En Çok Okunan Haberler
- Beynimiz cümleleri nasıl anlıyor?
- Yüzeylerin şekli mikropların hareketini nasıl etkiliyor?
- Fenerbahçeli oyuncuya transfer teklifi
- Tablo açıklandı: Vaka sayısı yeniden 110 binin üzerinde!
- Fantezi yapmak isterken canından oldu!
- Bakan Nebati'ye 'Londra' göndermesi
- Fenerbahçeli futbolcu Süper Lig'de kaldı
- Miras kavgasında kan aktı: Kardeşiyle yengesini öldürdü
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kritik açıklamalar
- 9 gollü maç nefesleri kesti