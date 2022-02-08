Elektrik zamlarına esnaf isyan etti

cumhuriyet.com.tr
08 Şubat 2022 Salı, 19:28
Elektrik zamlarına esnaf isyan etti

2022 yılının ilk dakikasına girdiğimiz anda Türkiye’de yeni elektrik tarifesi yürürlüğe girdi. Bu tarifeyle birlikte standart elektrik tarifesine %50 zam gelirken, 150 kW ve üzeri kullanan vatandaşa %120’yi aşkın zam yansıyordu. 

Elektrik zamlarına esnaf isyan etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın tepkisinin ardından bu sınırın 210 kW’a çıkarılacağını açıklamıştı. 

Elektrik zamlarına esnaf isyan etti

Yapılan zamları protesto eden esnaflar, gelen elektrik faturalarını dükkanların camlarına astı. 

Elektrik zamlarına esnaf isyan etti

Aralık ve ocak ayına ait faturaları paylaşan bir esnaf, bir önceki aya göre 21 bin TL'den fazla fatura ödediğini ifade etti.

Elektrik zamlarına esnaf isyan etti

Paylaşılan yazılarda esnafların faturaları onbinlerce liraya çıkıyor.

Elektrik zamlarına esnaf isyan etti


Elektrik zamlarına esnaf isyan etti


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