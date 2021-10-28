Elma toplarken ayı saldırısına uğramıştı: Tekmeyle uzaklaştırdım
Olay, akşam saatlerinde Kemah ilçesine bağlı Kerer köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önündeki bahçeden elma toplamak isteyen Abidin Karakaya, bir anda ayının saldırısına uğradı. Bacağından ve kolundan yaralanan Karakaya, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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