<p><em>Fotoğraflar: Reuters</em></p><p>ABD'li girişimci Elon Musk’ın sahip olduğu özel uzay taşımacılık firması SpaceX’in, "Starship SN8" adlı roket prototipi Teksas'ta yapılan test sırasında patladı.&nbsp;<br></p>
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Fotoğraflar: Reuters

ABD'li girişimci Elon Musk’ın sahip olduğu özel uzay taşımacılık firması SpaceX’in, "Starship SN8" adlı roket prototipi Teksas'ta yapılan test sırasında patladı. 

<p>Talihsiz denemenin Boca Chica test sahasında gerçekleştiği belirtildi.<br></p>
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Talihsiz denemenin Boca Chica test sahasında gerçekleştiği belirtildi.

<p>SpaceX'in Mars yolculuğunda kullanılmak üzere tasarladığı roket prototipi test için fırlatıldı.<br></p>
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SpaceX'in Mars yolculuğunda kullanılmak üzere tasarladığı roket prototipi test için fırlatıldı.

<p>Musk, konuya ilişkin, olumsuz sonuca rağmen ihtiyaçları olan veriyi elde ettiklerini söyleyerek ekibini kutladı.<br></p>
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Musk, konuya ilişkin, olumsuz sonuca rağmen ihtiyaçları olan veriyi elde ettiklerini söyleyerek ekibini kutladı.

<p>Starship roketi, Musk'ın özel uzay şirketi tarafından gelecek görevlerde Ay ve Mars'a insan ve 100 ton kargo taşımak için geliştirilen 16 katlı prototip uzay aracıydı.<br></p>
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Starship roketi, Musk'ın özel uzay şirketi tarafından gelecek görevlerde Ay ve Mars'a insan ve 100 ton kargo taşımak için geliştirilen 16 katlı prototip uzay aracıydı.

<p>SpaceX’in yeni geliştirilen üç Raptor motorunun ilk kez kullanıldığı Starship prototipi, 12 bin 500 metre yüksekliğe ulaşması amaçlanmıştı.<br></p>
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SpaceX’in yeni geliştirilen üç Raptor motorunun ilk kez kullanıldığı Starship prototipi, 12 bin 500 metre yüksekliğe ulaşması amaçlanmıştı.

<p>NASA, SpaceX firmasına Starship projesi için 135 milyon dolar yatırım yapmıştı.<br></p>
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NASA, SpaceX firmasına Starship projesi için 135 milyon dolar yatırım yapmıştı.

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