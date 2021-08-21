<p>Küresel eğlence sektörü dergisi olan Variety, film anlaşmalarından en çok kazanan oyuncuları duyurdu.&nbsp;</p><p><strong>İngiliz aktör Daniel Craig (53), Knives Out filmi için yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşmayla listenin başına yerleşti.</strong></p>
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Küresel eğlence sektörü dergisi olan Variety, film anlaşmalarından en çok kazanan oyuncuları duyurdu. 

İngiliz aktör Daniel Craig (53), Knives Out filmi için yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşmayla listenin başına yerleşti.

<p>NTV'nin aktardığı habere göre son veriler dahilinde <strong>film anlaşmalarından en çok kazanan oyuncular listesi şu şekilde:</strong></p>
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NTV'nin aktardığı habere göre son veriler dahilinde film anlaşmalarından en çok kazanan oyuncular listesi şu şekilde:

<p><strong>Daniel Craig / Knives Out / 100 milyon dolar&nbsp;</strong></p>
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Daniel Craig / Knives Out / 100 milyon dolar 

<p><strong>Will Smith / King Richard / 40 milyon dolar</strong></p>
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Will Smith / King Richard / 40 milyon dolar

<p><strong>Leonardo DiCaprio / Don't Look Up / 30 milyon dolar</strong></p>
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Leonardo DiCaprio / Don't Look Up / 30 milyon dolar

<p><strong>Julia Roberts / Leave the World Behind / 25 milyon dolar</strong></p>
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Julia Roberts / Leave the World Behind / 25 milyon dolar

<p><strong>Jennifer Lawrence / Don't Look Up / 25 milyon dolar</strong></p>
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Jennifer Lawrence / Don't Look Up / 25 milyon dolar

<p><strong>Ryan Gosling / The Grey Man / 20 milyon dolar</strong></p>
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Ryan Gosling / The Grey Man / 20 milyon dolar

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