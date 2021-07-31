Sette fenalaşan Breaking Bad'in ünlü oyuncusu Bob Odenkirk'ten açıklama: Yakında döneceğim

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:00

Breaking Bad dizisiyle hayran kitlesi oluşturan Bob Odenkirk, Better Call Saul dizisinin New Mexico'daki çekimlerinde fenalaşarak hayranlarını korkutmuştu.

Sette bir anda yere yığıldığı öğrenilen ve hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Odenkirk’in sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

NTV’de yer alan habere göre, Odenkirk paylaştığı ilk mesajda, "Bu hafta yanımda olan aileme, arkadaşlarıma ve benim için endişelenen, sevgilerini gönderen herkese teşekkür ederim. Sevginizi hissediyorum ve bu benim için çok değerli" dedi.

İkinci mesajda ‘kalp krizi’ geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, “Ufak bir kalp krizi geçirdim ama iyi olacağım. Rosa Etrada ve doktorlara ameliyata gerek kalmadan tıkanıklığın üstesinden geldikleri için teşekkür ederim. İyileşmek için kısa bir ara vereceğim ama yakında döneceğim" diye konuştu.

'BETTER CALL SAUL'UN KONUSU NE?

Better Call Saul dizisinin başlıca konusunu küçük çaplı bir avukat olan Saul Goodman karakterinin hayatı oluşturuyor. Dizinin odak noktasında olan Saul Goodman kendi halinde yaşayan ve avukatlık yapan birisidir.

Breaking Bad dizisinin öncesini anlatan dizide Saul Goodman'ın nasıl ahlak yoksunu bir adama dönüştüğü işlenmektedir. Her sezon farklı bir hikaye anlatılarak olaylar gelişmektedir.

2015 yılında yayın hayatına başlayan dizi 5 sezondur devam ediyor. Dizinin 6 sezon çekimlerine Los Angeles'ta başlandı.



