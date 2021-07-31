Sette fenalaşan Breaking Bad'in ünlü oyuncusu Bob Odenkirk'ten açıklama: Yakında döneceğim
Fenomen dizi Breaking Bad'te canlandırdığı Saul Goodman karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Bob Odenkirk, ‘Better Call Saul’ dizisinin setinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Odenkirk, kalp krizi geçirdiğini aktararak, "Yakında döneceğim" dedi.
Breaking Bad dizisiyle hayran kitlesi oluşturan Bob
Odenkirk, Better Call Saul dizisinin New Mexico'daki çekimlerinde fenalaşarak
hayranlarını korkutmuştu.
Sette bir anda yere yığıldığı öğrenilen ve hastaneye
kaldırılan 58 yaşındaki Odenkirk’in sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler
ortaya çıktı.
NTV’de yer alan habere göre, Odenkirk paylaştığı ilk
mesajda, "Bu hafta yanımda olan aileme, arkadaşlarıma ve benim için
endişelenen, sevgilerini gönderen herkese teşekkür ederim. Sevginizi
hissediyorum ve bu benim için çok değerli" dedi.
İkinci mesajda ‘kalp krizi’ geçirdiğini söyleyen ünlü
oyuncu, “Ufak bir kalp krizi geçirdim ama iyi olacağım. Rosa Etrada ve
doktorlara ameliyata gerek kalmadan tıkanıklığın üstesinden geldikleri için
teşekkür ederim. İyileşmek için kısa bir ara vereceğim ama yakında
döneceğim" diye konuştu.
'BETTER CALL SAUL'UN KONUSU NE?
Better Call Saul dizisinin başlıca konusunu küçük çaplı bir avukat olan Saul Goodman karakterinin hayatı oluşturuyor. Dizinin odak noktasında olan Saul Goodman kendi halinde yaşayan ve avukatlık yapan birisidir.
Breaking Bad dizisinin öncesini anlatan dizide Saul Goodman'ın nasıl ahlak yoksunu bir adama dönüştüğü işlenmektedir. Her sezon farklı bir hikaye anlatılarak olaylar gelişmektedir.
2015 yılında yayın hayatına başlayan dizi 5 sezondur devam ediyor. Dizinin 6 sezon çekimlerine Los Angeles'ta başlandı.
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