Güldür Güldür'ün ünlü oyuncusu, '9 görevi olan' o rektörü tiye aldı

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:53

Türkiye'de yüksek maaşlı bürokratların tartışılmasının ardından, kamuda birden fazla maaş alan bürokratların ortaya çıkması da gündemdeki yerini koruyor.

Bu durumun son örneği de Ardahan Üniversitesi'nde görüldü.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’in rektörlük dışında üniversitede 9 farklı mevkide görev yaptığı ortaya çıktı. Rektör Biber’in, bu görevleri arasında “Dilek / Öneri / Şikayet Sorumlusu” da olması dikkat çekti.

'BEN BU BEYEFENDİYİ OYNAMIŞTIM'

Show TV ekranlarının fenomen programı Güldür Güldür'ün ünlü oyuncusu Onur Buldu, duruma esprili bir dille tepki gösterdi. Buldu, sosyal medya hesabından söz konusu haberi paylaşarak, "Ben bu beyefendiyi oynamıştım" notunu düştü.

Buldu'nun tweeti kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Onur Buldu’nun bahsettiği “Maaş” adlı skeçte yine benzer şekilde birden fazla görevi yürüten bir karakter canlandırılıyordu.

Güldür Güldür'ün 273. bölümünde yer alan skeç şu şekilde: