Sherlock'un ünlü oyuncusu Una Stubbs hayatını kaybetti
Sherlock, EastEnders gibi popüler dizilerde oynayan İngiliz oyuncu Una Stubbs, hayatını kaybetti. Stubbs, son Sherlock'ta Bayan Hudson'ı canlandırmıştı ve Türkiye'de de iyi tanınıyordu.
İngiliz oyuncu Una Stubbs'un 84 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Oyuncunun Edinburgh'daki evinde hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Duyuruyu oyuncunun menajeri yaptı.
Stubbs; Worzel Gummidge, Sherlock ve EastEnders dizilerindeki rolleriyle tanınıyordu.Aynı zamanda dansçı da olan Stubbs, BBC yapımı olan Benetict Cumberbatch ve Martin Freeman'ın başrollerini oynadığı Sherlock Holmes dizisinde Bayan Hudson karakterini canlandırıyordu.
BİRÇOK DİZİDE YER ALDI
1963 yılında rol aldığı Yaz Tatili filmiyle adını duyuran Stubbs, BBC'nin birçok sitcom'unda oynadı.
İngiliz oyuncu 1 Mayıs 1937 tarihinde Hertfordshire'da doğmuştu.
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