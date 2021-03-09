<p>Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), en fazla maç deneyimine sahip genç oyuncuları sıraladı. 2001 jenerasyonunda Süper Lig'den bir futbolcu yer aldı. En çok maç deneyimi olan 2001 doğumlu gençler.</p>
1

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), en fazla maç deneyimine sahip genç oyuncuları sıraladı. 2001 jenerasyonunda Süper Lig'den bir futbolcu yer aldı. En çok maç deneyimi olan 2001 doğumlu gençler.

<p>9. CURTIS JONES | Liverpool | Orta saha</p>
2

9. CURTIS JONES | Liverpool | Orta saha

<p>8. ANATOLIY TRUBIN | Shakhtar Donetsk | Kaleci</p>
3

8. ANATOLIY TRUBIN | Shakhtar Donetsk | Kaleci

<p>7. JASON KNIGHT | Derby County | Orta saha</p>
4

7. JASON KNIGHT | Derby County | Orta saha

<p>6. CHARLES DE KETELAERE | Club Brugge | Orta saha</p>
5

6. CHARLES DE KETELAERE | Club Brugge | Orta saha

<p>5. ERSİN DESTANOĞLU | Beşiktaş | Kaleci</p>
6

5. ERSİN DESTANOĞLU | Beşiktaş | Kaleci

<p>3. BENOIT BADIASHILE | Monaco | Defans</p>
7

3. BENOIT BADIASHILE | Monaco | Defans

<p>2. MASON GREENWOOD | Manchester United | Forvet</p>
8

2. MASON GREENWOOD | Manchester United | Forvet

<p>1. BUKAYO SAKA | Arsenal | Sol kanat</p>
9

1. BUKAYO SAKA | Arsenal | Sol kanat

Video Haberler