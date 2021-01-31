Fotoğraf düzenlemek kimi zaman çekmekten daha zor olabiliyor. Doğru açıyı yakaladıktan sonra fotoğraf düzenleme uygulamaları ile sosyal medya hesaplarınızdan fark yaratabileceğiniz gibi, stok görsellerinizi yükleyebileceğiniz sitelerden de para kazanabilirsiniz.
İşte Android ve iPhone için en iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları...
VSCO
Gelişmiş fotoğraf düzenleme araçları.
Ücretsiz 10 ön ayar ve temel ayarlar.
Keşfet sekmesi ile ilham verici görüntüler.
En popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarından biridir. Aynı zamanda Instagram’da olduğu gibi düzenlediğiniz fotoğrafları haber akışında paylaşabileceğiniz bir platformdur. Kendine özgü filtreleri ile öne çıkan fotoğraf düzenleme uygulaması VSCO’nun sizi klişeleşmiş filtreler kullanan çoğunluğun arasından sıyıracağı aşikar.
Yalnızca filtreleri ile değil, pozlama ve ışık ayarı gibi birçok ayarı çekim esnasında yapmanıza olanak tanıyan VSCO, DSLR keyfini de size yaşatarak, bulunduğunuz ortama en uygun değerleri daha kolay ayarlamanıza olanak sağlıyor. 7 günlük ücretsiz deneme sürümünden sonra yıllık 137,99 ya da aylık 11,50 liraya tüm özelliklere sahip olabilirsiniz.
Adobe Photoshop Express:
Leke çıkarma özelliği ile rötuş yapabilme.
Kırmızı göz düzeltme.
Odağı belirli bölgelere kaydırarak bulanıklık verebilme.
Profesyonellerin vazgeçilmezi olan Adobe şirketinden çıkma bir mobil fotoğraf düzenleme uygulaması olan Adobe Photoshop Express ile listemize devam ediyoruz. Photoshop kullananların aşina olacağı Adobe’nin mobil fotoğraf düzenleme konusunda listemizde bulunan iki uygulamasından ilki olarak karşımıza çıkıyor.
Adobe Photoshop Express ile kırpma, kırmızı göz düzeltme, doygunluk ve hazır filtreler gibi birçok eklentiden yaralanabiliyoruz. Listede bulunan diğer uygulamalar gibi ücretsiz bazı özelliklerden faydalanabiliyoruz ancak tüm özelliklerden yararlanabilmemiz için aylık ücret ödeyerek üye olmamız gerekiyor.
Snapseed:
Seçmeli filtre fırçası.
RAW dosyalarını açması.
Ücretsiz daha fazla filtre sunması.
Google tarafından geliştirilmiş mobil fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Ücretsiz verdiği filtreler ile göze çarpan Snapseed, aynı zamanda en fazla olumlu dönüş alan fotoğraf düzenleme uygulamalarından biridir. Snapseed uygulamasını diğer fotoğraf düzenleme uygulamalarından ayıran en önemli özelliklerden bir diğeri ise kendi filtrelerinizi yaratabilme imkanı vermesidir.
Android ve İOS ile uyumlu, sade ve stabil bir fotoğraf düzenleme uygulaması arayanları hedefleyen Google, diğer uygulamalar ile yapabileceğiniz birçok ayarı eksiksiz Snapseed bünyesinde barındırıyor.
Focos:
Öne çıkan özellikleri:
Aynalı ön kamera seçeneği.
Önceden çekilmiş görsellere bokeh efekti verebilme.
Listemizde yalnızca İOS cihazlar için üretilmiş tek ücretsiz mobil fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Geliştiricisi Xiaodong Wang olan Focos uygulaması, portre modu olmayan, tek kamerası bulunan ya da bokeh efekti veremediğiniz cihazlar ile arkası bulanık fotoğraflar çekmenize imkan sağlıyor. Bununla da kalmayan uygulama daha önceden çektiğiniz fotoğraflara da bokeh efekti vermenin en kolay yolu olarak göze çarpıyor.
Flickr:
Ücretsiz.
Otomatik iyileştirme ayarları.
Filtreler açıkken fotoğraf çekebilme olanağı.
1000 fotoğrafa kadar ücretsiz arşiv yapabilmenize olanak tanıyan ücretsiz mobil fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Filtreler açıkken çekim yapabilmenize olanak tanıması büyük bir kolaylık olarak göze çarpıyor fakat Türkçe dil desteği olmaması kullanıcıların geri dönüşe göre en çok gözlemlediğimiz sıkıntıların başında yer alıyor.
Prisma:
Modern sanat filtreleri.
Hızlı paylaşım.
Ücretsiz çeşitli fotoğraf efektleri.
VSCO gibi kendine özgü bir topluluğu bulanan Prisma fotoğraf düzenleme uygulamasını diğer uygulamalardan ayıran en büyük özelliği şüphesiz ki çeşitliliği ve günaşırı yeni filtreleri kullanıcılarına sunması. Premium abonelik fiyatlarının makul olmaması kullanıcıların en büyük şikayetlerinden biri. 1 aylık abonelik fiyatı 52,99 lira iken 12 aylık abonelik fiyatı ise 199,99 lira.
Adobe Photoshop Lightroom CC:
Profesyonel kamera eklentisi.
Hazır ayarlar ile daha kolay efekt verebilme olanağı.
Etkileşimli ücretsiz eğitimler.
Listemizde iki farklı Adobe uygulamasının bulunacağını size söylemiştik. Adobe Photoshop Express gibi belirlediği standart özelliklere yine ücretsiz ulaşabileceğiniz Adobe Lightroom fotoğraf düzenleme uygulamasının ne farkı var dediğinizi şimdiden duyar gibiyiz.
Aynı amaca hizmet eden iki farklı mobil uygulamasıyla göze çarpan Adobe’nin bu iki program arasında yalnızca arayüz, araç takımları ve paylaşım gibi fazla efektif olmayan farklar mevcuttur. Örneğin Express’te otomatik filtreler alt kısımda gösterilirken, Lightroom’da alt kısımda yalnızca araç takımı vardır.
Kütüphane oluşturabileceğiniz ve fotoğrafın tüm teknik bilgilerine ulaşabileceğiniz mobil fotoğraf düzenleme uygulaması olarak daha işlevsel görünen Adobe Lightroom uygulamasının masaüstü versiyonu da bulunmaktadır.
Afterlight 2:
Filtrelerin çeşitliliği.
Gerçek 35mm film kullanılarak hazırlanmış ışık sızmaları.
Rötuş yapabilme özelliği.
İlk versiyonuna nazaran çok daha etkili ve kullanıcıları tarafından tutulan bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Düzenlediğiniz fotoğraflara çerçeveler ekleyebileceğiniz, doku düzeltmesi yapabileceğiniz, gelişmiş araç takımları ile doygunluk, parlaklık ve kontrast ayarları yapabileceğiniz, eksiksiz bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır.
Diğer çoğu fotoğraf düzenleme uygulamasında olduğu gibi içeriklere tam erişim için bu uygulama için de abone olmanız gerekmektedir. Fakat ücretsiz sundukları ile de listemizde bulunmayı fazlasıyla hak ediyor.
PicsArt:
Özgün filtreleri.
Ücretsiz olması.
Resim remikslemeyi sağlayan ilk uygulama olması.
En popüler mobil fotoğraf düzenleme uygulamalarından biridir. İçerdiği reklamlar kullanıcılarının en büyük şikayetleri arasında yer almaktadır. GİPHY animasyonlu çıkartmalar ile videolarınızı da editleyerek daha efektif kullanabileceğiniz PicsArt uygulaması ile reklamları sorun etmem diyorsanız ücretsiz kreatif iyileştirmeler ile fotoğraf ve videolarınızı düzenleyebilirsiniz. Reklamlardan kurtulmak ve tüm özellikleri kullanabilmek için ise ücretli PicsArt gold üyeliği başlatmanız gerekmektedir.
Hypocam:
Haber akışı vasıtasıyla ilham verici fotoğrafları takip edebilme.
Şık arayüzü.
Dahili kamera ile stabil çalışabilmesi.
Siyah beyaz fotoğraflarda uzmanlaşmak istiyorsanız eğer sizin için en iyi fotoğraf düzenleme uygulaması şüphesiz Hypocam’dir diyebiliriz. Şık ve sade arayüzü ile kullanımı kolay bu mobil fotoğraf düzenleme uygulaması ile yalnızca siyah beyaz fotoğraf kültürünü çekerek değil, haber akışından ilham verici fotoğrafları takip ederek de deneyimleyebileceksiniz.
Kaynak:Webtekno
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