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VSCO

Gelişmiş fotoğraf düzenleme araçları.

Ücretsiz 10 ön ayar ve temel ayarlar.

Keşfet sekmesi ile ilham verici görüntüler.

En popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarından biridir. Aynı zamanda Instagram’da olduğu gibi düzenlediğiniz fotoğrafları haber akışında paylaşabileceğiniz bir platformdur. Kendine özgü filtreleri ile öne çıkan fotoğraf düzenleme uygulaması VSCO’nun sizi klişeleşmiş filtreler kullanan çoğunluğun arasından sıyıracağı aşikar.

Yalnızca filtreleri ile değil, pozlama ve ışık ayarı gibi birçok ayarı çekim esnasında yapmanıza olanak tanıyan VSCO, DSLR keyfini de size yaşatarak, bulunduğunuz ortama en uygun değerleri daha kolay ayarlamanıza olanak sağlıyor. 7 günlük ücretsiz deneme sürümünden sonra yıllık 137,99 ya da aylık 11,50 liraya tüm özelliklere sahip olabilirsiniz.