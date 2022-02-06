En uzun süre tahtta kalan isim: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 70’inci yılı

2. Elizabeth adına Kraliyet Ailesi’nden yapılan açıklamada, “Bana vermeye devam ettiğin sadakat ve şefkat için sonsuza dek minnettarım ve alçakgönüllü olmaya devam ediyorum. Ve zamanı gelince oğlum Charles Kral olduğunda, ona ve karısına bana verdiğiniz desteğin aynısını vereceğinizi biliyorum. En içten dileğim, zamanı geldiğinde Camilla'nın sadık hizmetini sürdürürken Kraliçe olarak bilinmesidir” denildi.