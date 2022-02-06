En uzun süre tahtta kalan isim: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 70’inci yılı
2. Elizabeth adına Kraliyet Ailesi’nden yapılan açıklamada, “Bana vermeye devam ettiğin sadakat ve şefkat için sonsuza dek minnettarım ve alçakgönüllü olmaya devam ediyorum. Ve zamanı gelince oğlum Charles Kral olduğunda, ona ve karısına bana verdiğiniz desteğin aynısını vereceğinizi biliyorum. En içten dileğim, zamanı geldiğinde Camilla'nın sadık hizmetini sürdürürken Kraliçe olarak bilinmesidir” denildi.
KRALİÇE 2. ELİZABETH KİMDİR?
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 6 Şubat 1952’de tahta çıkan 2. Elizabeth, İngiltere monarşisinde en uzun süre tahtta kalan lider olarak tarihe geçti. 1926’da Londra’da doğan Elizabeth, çocukluğu boyunca evde özel eğitim gördü ve 1947’de Edinburgh Dükü Philip ile evlendi. Çiftin Andrew, Edward, Anne ve Charles adında 4 çocuğu oldu.
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