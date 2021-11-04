En zengin İngiliz ünlüler belli oldu

İngiltere’de 30 yaş altı en zengin ünlüler listesi yayınlandı.

Bu yıl 11’inci kez belirlenen listede aralarında Ed Sheeran, Harry Styles, Dua Lipa, Sophie Turner, Cara Delevingne, Zayn Malik gibi İngiliz ve İrlandalı yıldızlar yer alıyor.

İşte 236,5 milyon sterlin (3 milyar lira) ile üçüncü kez aynı listenin zirvesine yerleşen isim ve en zengin İngiliz yıldızlar...