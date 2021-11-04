En zengin İngiliz ünlüler belli oldu

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2021 Perşembe, 00:00
<p>İngiltere’de 30 yaş altı en zengin ünlüler listesi yayınlandı.</p><p>Bu yıl 11’inci kez belirlenen listede aralarında Ed Sheeran, Harry Styles, Dua Lipa, Sophie Turner, Cara Delevingne, Zayn Malik gibi İngiliz ve İrlandalı yıldızlar yer alıyor.&nbsp;</p><p><strong>İşte 236,5 milyon sterlin (3 milyar lira) ile üçüncü kez aynı listenin zirvesine yerleşen isim ve en zengin İngiliz yıldızlar...</strong></p>

İngiltere’de 30 yaş altı en zengin ünlüler listesi yayınlandı.

Bu yıl 11’inci kez belirlenen listede aralarında Ed Sheeran, Harry Styles, Dua Lipa, Sophie Turner, Cara Delevingne, Zayn Malik gibi İngiliz ve İrlandalı yıldızlar yer alıyor. 

İşte 236,5 milyon sterlin (3 milyar lira) ile üçüncü kez aynı listenin zirvesine yerleşen isim ve en zengin İngiliz yıldızlar...

<p><strong>10. Sam Smith</strong></p><p>Yaş: 29</p><p>Serveti: 36,8 milyon sterlin</p><p><strong>9. Zayn Malik</strong></p><p>Yaş: 28</p><p>Serveti: 38 milyon sterlin</p>

10. Sam Smith

Yaş: 29

Serveti: 36,8 milyon sterlin

9. Zayn Malik

Yaş: 28

Serveti: 38 milyon sterlin

<p><strong>8. Dua Lipa</strong></p><p>Yaş: 26</p><p>Serveti: 43,5 milyon sterlin</p><p><strong>7. Louis Tomlinson</strong></p><p>Yaş: 29</p><p>Serveti: 47 milyon sterlin</p>

8. Dua Lipa

Yaş: 26

Serveti: 43,5 milyon sterlin

7. Louis Tomlinson

Yaş: 29

Serveti: 47 milyon sterlin

<p><strong>6. Liam Payne</strong></p><p>Yaş: 28</p><p>Serveti: 47 milyon sterlin</p><p><strong>5. Cara Delevingne</strong></p><p>Yaş: 29</p><p>Serveti: 52 milyon sterlin</p>

6. Liam Payne

Yaş: 28

Serveti: 47 milyon sterlin

5. Cara Delevingne

Yaş: 29

Serveti: 52 milyon sterlin

<p><strong>4. Niall Horan</strong></p><p>Yaş: 28</p><p>servet: 57,5 milyon sterlin</p><p><strong>3. Little Mix</strong></p><p>Serveti: 66,7 milyon sterlin</p>

4. Niall Horan

Yaş: 28

servet: 57,5 milyon sterlin

3. Little Mix

Serveti: 66,7 milyon sterlin

<p><strong>2. Harry Styles</strong></p><p>Yaş: 27</p><p>Serveti: 80 milyon sterlin</p><p><strong>1. Ed Sheeran</strong></p><p>Yaş: 30</p><p>Serveti: 236,5 milyon sterlin</p>

2. Harry Styles

Yaş: 27

Serveti: 80 milyon sterlin

1. Ed Sheeran

Yaş: 30

Serveti: 236,5 milyon sterlin


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