Enver Altaylı'nın FETÖ'nün ikinci ismiyle fotoğrafları çıktı

Enver Altaylı’nın birlikte fotoğrafı bulunan bir başka isim ise ABD eski Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn. Mahkemeye sunulan deliller arasında Altaylı’nın Flynn’e yazdığı bir mektup yer almış; Altaylı mektubunda 15 Temmuz darbe girişimini Rus komplosu olarak değerlendirerek, "Türk ordusunda 364 general ve amiral vardır. Darbe teşebbüsünde bunların yarıya yakını yer almıştır. Bundan 'darbeyi onaylıyorum' anlamı çıkmasın. Ancak burada bir oyun ve komplo olduğu kanaatindeyim. Erdoğan hükumeti darbeyi dini bir akıma mensup subayların organize ettiği ve bu dini cemaatin arkasında Washington'ın olduğu imajını yerleştirmeye çalışıyor. Ordu içinde Moskova yanlısı subaylar vardır" demişti.