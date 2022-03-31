Erdoğan - Abramovich görüşmesinin sırrı ortaya çıktı

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2022 Perşembe, 09:46
<p><strong>Rusya</strong> ile <strong>Ukrayna</strong> arasındaki müzakereler sırasında İstanbul'da görüntülenen Rus milyarder <strong>Roman Abromovich</strong>'in, Cumhurbaşkanı <strong>Recep Tayyip Erdoğan</strong> ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.<br></p>

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler sırasında İstanbul'da görüntülenen Rus milyarder Roman Abromovich'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.

<p>CNN Türk'ün haberine göre; <strong>Abramovich</strong>, 11-13 Mart’taki Antalya Forumu öncesi <strong>Ukrayna</strong> lideri <strong>Zelenskiy</strong> ile görüşmek için İstanbul’dan <strong>Kiev</strong>’e giderken atılan bir gaz bombasından zehirlendi.<br></p>

CNN Türk'ün haberine göre; Abramovich, 11-13 Mart’taki Antalya Forumu öncesi Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşmek için İstanbul’dan Kiev’e giderken atılan bir gaz bombasından zehirlendi.

<p>Özel jetiyle gece yarısı Ankara’ya dönen Abramovich ve beraberindekiler Şehir Hastanesi’nin özel bölümünde tedaviye alındı. <strong>Abramovich'in ismi de kayıtlarda gizli tutuldu</strong>. Tedavinin ardından sabah İstanbul’a döndü.</p>

Özel jetiyle gece yarısı Ankara’ya dönen Abramovich ve beraberindekiler Şehir Hastanesi’nin özel bölümünde tedaviye alındı. Abramovich'in ismi de kayıtlarda gizli tutuldu. Tedavinin ardından sabah İstanbul’a döndü.

<p>Abramovich'in, Erdoğan ile dünya medyasına yansıyan karesinde Cumhurbaşkanına<strong> ‘yardımları için teşekkür ettiği’</strong> öğrenildi.<br></p>

Abramovich'in, Erdoğan ile dünya medyasına yansıyan karesinde Cumhurbaşkanına ‘yardımları için teşekkür ettiği’ öğrenildi.

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