<p>Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16.00 sularında toplanmıştı. Toplantı yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü. Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'ın, 1 Haziran sonrası hayata geçmesi planlanan kademeli normalleşme adımlarını açıkladı.</p>
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16.00 sularında toplanmıştı. Toplantı yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü. Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'ın, 1 Haziran sonrası hayata geçmesi planlanan kademeli normalleşme adımlarını açıkladı.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Haziran sonrası sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıkladığı kararlar şu şekilde:</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Haziran sonrası sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıkladığı kararlar şu şekilde:

<p>Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.</p><p>Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.</p><p>Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.</p>
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Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

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