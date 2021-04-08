İtalya Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'diktatör' dedi

08 Nisan 2021 Perşembe, 22:17

İtalya Başbakanı Mario Draghi, AB liderlerinin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sırasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir süre ayakta kalmasıyla ilgili olarak ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın von der Leyen'e karşı davranışına kesinlikle katılmıyorum. Bu uygunsuz bir durum, bu aşağılama için çok üzgünüm'' diye konuştu.

Sputnik'in aktardığına göre, Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak ''Açık sözlü olarak onların ne olduğunu, diktatör olduklarını söyleyelim. Ancak ülkelerimizin çıkarları için onlarla işbirliği ve koordinasyona devam edelim'' ifadesini kullandı.

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İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Türk Dışişleri'ne çağrıldı.

ÇAVUŞOĞLU: İADE EDİYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri hakkında, "Atanmış İtalya başbakanı Draghi'nin kabul edilemez, popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz" açıklamasında bulundu.



