<p>Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, 'Türkiye Siyaset Paneli' mayıs ayı araştırmasına ilişkin çarpıcı sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Araştırma, 27 ilden 3 bin 140 kişinin katılımıyla yapıldı.<br></p>
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Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, 'Türkiye Siyaset Paneli' mayıs ayı araştırmasına ilişkin çarpıcı sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Araştırma, 27 ilden 3 bin 140 kişinin katılımıyla yapıldı.

<p>"Sizce Türkiye nasıl yönetilmektedir?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle: 'Kötü yönetilmektedir' diyenler yüzde 50,1, 'Ne iyi ne kötü yönetilmektedir2 diyenler yüzde 22,8, 'İyi yönetilmektedir' diyenler yüzde 25,3, 'Bilmiyorum/Cevap yok' diyenler ise yüzde 1,7.<br></p>
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"Sizce Türkiye nasıl yönetilmektedir?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle: 'Kötü yönetilmektedir' diyenler yüzde 50,1, 'Ne iyi ne kötü yönetilmektedir2 diyenler yüzde 22,8, 'İyi yönetilmektedir' diyenler yüzde 25,3, 'Bilmiyorum/Cevap yok' diyenler ise yüzde 1,7.

<p>Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 50,4, erken seçime karşı çıkanların oranı yüzde 39,5 olarak ölçüldü. Kararsız olduğu söyleyenler yüzde 8,5, cevap vermek istemeyenler ise yüzde 1,6 olarak çıktı.<br></p>
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Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 50,4, erken seçime karşı çıkanların oranı yüzde 39,5 olarak ölçüldü. Kararsız olduğu söyleyenler yüzde 8,5, cevap vermek istemeyenler ise yüzde 1,6 olarak çıktı.

<p>Katılımcıların yüzde 58,8'i parlamenter sisteme dönmek isterken, yüzde 31,7'si Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni destekliyor.<br></p>
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Katılımcıların yüzde 58,8'i parlamenter sisteme dönmek isterken, yüzde 31,7'si Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni destekliyor.

<p>Gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenler yüzde 39,6'da kaldı. Yüzde 50,5 'asla oy vermeyeceğini', yüzde 2 oy kullanmayacağını belirtti. Yüzde 7,9 ise 'Oy verebilirim de vermeyebilirim de' yanıtını verdi.<br></p>
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Gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenler yüzde 39,6'da kaldı. Yüzde 50,5 'asla oy vermeyeceğini', yüzde 2 oy kullanmayacağını belirtti. Yüzde 7,9 ise 'Oy verebilirim de vermeyebilirim de' yanıtını verdi.

<p>Adayın kim olduğuna bakmaksızın muhalefeti destekleyeceğini söyleyenlerin oranı Erdoğan'ı destekleyeceğini söyleyenlerin oranını geçmiş durumda.<br></p>
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Adayın kim olduğuna bakmaksızın muhalefeti destekleyeceğini söyleyenlerin oranı Erdoğan'ı destekleyeceğini söyleyenlerin oranını geçmiş durumda.

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