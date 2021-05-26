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"Sizce Türkiye nasıl yönetilmektedir?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle: 'Kötü yönetilmektedir' diyenler yüzde 50,1, 'Ne iyi ne kötü yönetilmektedir2 diyenler yüzde 22,8, 'İyi yönetilmektedir' diyenler yüzde 25,3, 'Bilmiyorum/Cevap yok' diyenler ise yüzde 1,7.

