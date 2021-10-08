Erdoğan'a kötü haber: AKP'lilerin yüzde 75'i...

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2021 Cuma, 15:41
<p>Metropoll Araştırması'nın geçen ayki Türkiye'nin Nabzı anketinde dikkat geçen sonuçlar ortaya çıktı.&nbsp;<br></p>

Metropoll Araştırması'nın geçen ayki Türkiye'nin Nabzı anketinde dikkat geçen sonuçlar ortaya çıktı. 

<p><strong>'Dinin siyasette kullanılması'</strong> konusu ele alınırken ankette yurttaşların yüzde 85'i oy için dinin kullanıldığını düşünüyor.<br></p>

'Dinin siyasette kullanılması' konusu ele alınırken ankette yurttaşların yüzde 85'i oy için dinin kullanıldığını düşünüyor.

<p>Ankete katılanlara, <strong>“Siyasette dini konuların ve duyguların oy almak için kullanılmasını onaylar mısınız?”</strong> diye soruldu.<br></p>

Ankete katılanlara, “Siyasette dini konuların ve duyguların oy almak için kullanılmasını onaylar mısınız?” diye soruldu.

<p>Oy almak için siyasette dinin kullanılmasını onaylamayan yüzde 85'lik kısmın yüzde 75'lik bölümü AKP seçmenini kapsıyor.&nbsp;<br></p>

Oy almak için siyasette dinin kullanılmasını onaylamayan yüzde 85'lik kısmın yüzde 75'lik bölümü AKP seçmenini kapsıyor. 

<p>Yüzde 13.1'lik kısım bu durumu onaylarken fikrinin olmadığını söyleyenlerin sayısı yüzde 1.8 bandında kaldı.<br></p>

Yüzde 13.1'lik kısım bu durumu onaylarken fikrinin olmadığını söyleyenlerin sayısı yüzde 1.8 bandında kaldı.

<p>Yüzde 82'lik MHP kesimi 'dini konuların oy almak için kullanıldığını' düşünürken yüzde 75'lik AKP'li seçmen bu durumun doğru olmadığını dile getirdi.</p><p>Bu oran CHP’de yüzde 93, İYİ Parti ve HDP’de yüzde 89 oldu.</p>

Yüzde 82'lik MHP kesimi 'dini konuların oy almak için kullanıldığını' düşünürken yüzde 75'lik AKP'li seçmen bu durumun doğru olmadığını dile getirdi.

Bu oran CHP’de yüzde 93, İYİ Parti ve HDP’de yüzde 89 oldu.

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