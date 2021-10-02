İşte son seçim anketi: Yüzde 7 barajını 5 parti geçiyor; puan farkı 1!

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2021 Cumartesi, 12:23
<p>Avrasya Araştırma şirketi Eylül 2021 araştırmasının sonuçlarını yayınladı.<br></p>

Avrasya Araştırma şirketi Eylül 2021 araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

<p>Çarpıcı sonuçları olan araştırmaya göre; yüzde 7 olarak açıklanan yeni seçim barajını 5 parti geçebiliyor.</p>

Çarpıcı sonuçları olan araştırmaya göre; yüzde 7 olarak açıklanan yeni seçim barajını 5 parti geçebiliyor.

<p>Ankete katılanların yarısından fazlası ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini istemiyor.</p>

Ankete katılanların yarısından fazlası ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini istemiyor.

<p>İşte Avrasya Araştırma şirketinin Eylül ayında gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçları...</p>

İşte Avrasya Araştırma şirketinin Eylül ayında gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçları...

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