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Sadece yüzde 5,5 ‘silahlı mücadeleye devam etmeyi’ savunurken, yüzde 17,4 “Fikrim yok” veya “Cevabım yok” yanıtını verdi.

HDP seçmeni yüzde 47,3’le en çok ‘İslam kardeşliğini pekiştirmek’ seçeneğini tercih eden grup olurken, Saadet Partisi seçmeni yüzde 89,5’le demokrasinin ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesini en çok savunan seçmen oldu.

‘Ekonomik yatırımları arttırma’ seçeneğini yüzde 33,6’yla en çok İYİ Parti seçmeni seçerken, en çok MHP seçmeni yüzde 9,3’le “Silahlı mücadeleye devam edilmeli” dedi.