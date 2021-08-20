Metropoll Araştırma'nın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı" başlığıyla yayımladığı ankette çarpıcı sonuçlar çıktı.
Araştırmanın diğer sonuçlarına göre, toplumun yüzde 95’i ‘Kürt sorunu’nda ‘silahlı çözüm’e inanmıyor. Seçmenin yüzde 61,6'sı da Türk askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini savunuyor.
Katılımcılara “Kürt sorununu çözmek için öncelikle aşağıdaki yöntemlerden hangisine öncelik verilmelidir” diye sorulduğu ankette yüzde 36’lık kesim ‘demokrasi ve yerel yönetimlerin güçlenmesi gerektiğini’ söylerken yüzde 22’lik kesim ‘İslam kardeşliğini pekiştirmeyi’, yüzde 22’lik kesim ise ‘ekonomik yatırımları arttırmayı’ savundu.
Sadece yüzde 5,5 ‘silahlı mücadeleye devam etmeyi’ savunurken, yüzde 17,4 “Fikrim yok” veya “Cevabım yok” yanıtını verdi.
HDP seçmeni yüzde 47,3’le en çok ‘İslam kardeşliğini pekiştirmek’ seçeneğini tercih eden grup olurken, Saadet Partisi seçmeni yüzde 89,5’le demokrasinin ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesini en çok savunan seçmen oldu.
‘Ekonomik yatırımları arttırma’ seçeneğini yüzde 33,6’yla en çok İYİ Parti seçmeni seçerken, en çok MHP seçmeni yüzde 9,3’le “Silahlı mücadeleye devam edilmeli” dedi.
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