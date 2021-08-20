<p>Metropoll Araştırma'nın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı" başlığıyla yayımladığı ankette çarpıcı sonuçlar çıktı. </p><p>Araştırmanın diğer sonuçlarına göre, toplumun yüzde 95’i ‘Kürt sorunu’nda ‘silahlı çözüm’e inanmıyor. Seçmenin yüzde 61,6'sı da Türk askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini savunuyor.</p>
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Metropoll Araştırma'nın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı" başlığıyla yayımladığı ankette çarpıcı sonuçlar çıktı.

Araştırmanın diğer sonuçlarına göre, toplumun yüzde 95’i ‘Kürt sorunu’nda ‘silahlı çözüm’e inanmıyor. Seçmenin yüzde 61,6'sı da Türk askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini savunuyor.

<p>Erdoğan'a kendi partisi AKP seçmeninden "Hayır, onaylamıyorum" diyenlerin oranı Temmuz'da bir önceki aya göre neredeyse iki katına çıktı. Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'de ise onaylamayanların oranının çok yüksek çıkması dikkat çekti.<br></p>
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Erdoğan'a kendi partisi AKP seçmeninden "Hayır, onaylamıyorum" diyenlerin oranı Temmuz'da bir önceki aya göre neredeyse iki katına çıktı. Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'de ise onaylamayanların oranının çok yüksek çıkması dikkat çekti.

<p>Katılımcılara “Kürt sorununu çözmek için öncelikle aşağıdaki yöntemlerden hangisine öncelik verilmelidir” diye sorulduğu ankette yüzde 36’lık kesim ‘demokrasi ve yerel yönetimlerin güçlenmesi gerektiğini’ söylerken yüzde 22’lik kesim ‘İslam kardeşliğini pekiştirmeyi’, yüzde 22’lik kesim ise ‘ekonomik yatırımları arttırmayı’ savundu.<br></p>
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Katılımcılara “Kürt sorununu çözmek için öncelikle aşağıdaki yöntemlerden hangisine öncelik verilmelidir” diye sorulduğu ankette yüzde 36’lık kesim ‘demokrasi ve yerel yönetimlerin güçlenmesi gerektiğini’ söylerken yüzde 22’lik kesim ‘İslam kardeşliğini pekiştirmeyi’, yüzde 22’lik kesim ise ‘ekonomik yatırımları arttırmayı’ savundu.

<p>Sadece yüzde 5,5 ‘silahlı mücadeleye devam etmeyi’ savunurken, yüzde 17,4 “Fikrim yok” veya “Cevabım yok” yanıtını verdi.</p><p>HDP seçmeni yüzde 47,3’le en çok ‘İslam kardeşliğini pekiştirmek’ seçeneğini tercih eden grup olurken, Saadet Partisi seçmeni yüzde 89,5’le demokrasinin ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesini en çok savunan seçmen oldu.</p><p>‘Ekonomik yatırımları arttırma’ seçeneğini yüzde 33,6’yla en çok İYİ Parti seçmeni seçerken, en çok MHP seçmeni yüzde 9,3’le “Silahlı mücadeleye devam edilmeli” dedi.</p>
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Sadece yüzde 5,5 ‘silahlı mücadeleye devam etmeyi’ savunurken, yüzde 17,4 “Fikrim yok” veya “Cevabım yok” yanıtını verdi.

HDP seçmeni yüzde 47,3’le en çok ‘İslam kardeşliğini pekiştirmek’ seçeneğini tercih eden grup olurken, Saadet Partisi seçmeni yüzde 89,5’le demokrasinin ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesini en çok savunan seçmen oldu.

‘Ekonomik yatırımları arttırma’ seçeneğini yüzde 33,6’yla en çok İYİ Parti seçmeni seçerken, en çok MHP seçmeni yüzde 9,3’le “Silahlı mücadeleye devam edilmeli” dedi.

<p>Ankete göre, AKP'nin oy oranı ankette yüzde 29,3 olarak belirlendi. AKP, 24 Haziran 2018'deki Milletvekili Seçimleri'nde yüzde 42,56 oranında oy almıştı.</p><p><strong>Son milletvekilliği seçimlerinden bu yana araştırmaya göre AKP yüzde 13,26 oranında oy kaybetti.</strong><br></p>
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Ankete göre, AKP'nin oy oranı ankette yüzde 29,3 olarak belirlendi. AKP, 24 Haziran 2018'deki Milletvekili Seçimleri'nde yüzde 42,56 oranında oy almıştı.

Son milletvekilliği seçimlerinden bu yana araştırmaya göre AKP yüzde 13,26 oranında oy kaybetti.

<p>CHP'nin oy oranı yüzde 19 olarak çıktı. CHP'nin 24 Haziran 2018'deki Milletvekili Seçimleri'ndeki oyu yüzde 22,65'ti.</p><p>İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 10,2 olduğu görülüyor. İYİ Parti'nin 24 Haziran 2018'deki Milletvekili Seçimleri'ndeki oyu da yüzde 9,96 şeklinde olmuştu.</p>
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CHP'nin oy oranı yüzde 19 olarak çıktı. CHP'nin 24 Haziran 2018'deki Milletvekili Seçimleri'ndeki oyu yüzde 22,65'ti.

İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 10,2 olduğu görülüyor. İYİ Parti'nin 24 Haziran 2018'deki Milletvekili Seçimleri'ndeki oyu da yüzde 9,96 şeklinde olmuştu.

<p>24 Haziran 2018'deki Milletvekili Seçimleri'ndeki oyu yüzde 11,70 olan HDP'nin oyu ise yüzde 9,7 çıktı.</p><p>24 Haziran 2018'deki Milletvekili Seçimleri'nde yüzde 11,10 oy alan MHP'nin yeni anketlerde ortaya çıkan oyu yüzde 7,3&nbsp;</p>
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24 Haziran 2018'deki Milletvekili Seçimleri'ndeki oyu yüzde 11,70 olan HDP'nin oyu ise yüzde 9,7 çıktı.

24 Haziran 2018'deki Milletvekili Seçimleri'nde yüzde 11,10 oy alan MHP'nin yeni anketlerde ortaya çıkan oyu yüzde 7,3 

<p>Ankete göre, seçmenin yüzde 61,6'sı Türk askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini savunurken, yüzde 27,4'ü, Kabil'de kalması gerektiğini belirtti. "Fikrim/cevabım yok" diyenlerin oranı ise yüzde 11 oldu.&nbsp;<br></p>
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Ankete göre, seçmenin yüzde 61,6'sı Türk askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini savunurken, yüzde 27,4'ü, Kabil'de kalması gerektiğini belirtti. "Fikrim/cevabım yok" diyenlerin oranı ise yüzde 11 oldu. 

<p>Öte yandan AK Parti seçmeninin yüzde 46,7'si, MHP seçmenin ise yüzde 64,8'i, Türk askerinin Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini savunuyor.&nbsp;<br></p>
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Öte yandan AK Parti seçmeninin yüzde 46,7'si, MHP seçmenin ise yüzde 64,8'i, Türk askerinin Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini savunuyor. 

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