Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor

DHA
10 Şubat 2022 Perşembe, 17:46
Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurttaşların sigarayı bırakmasında teşvik ettiği ve bunun için gerek düzenlemelerle gerekse de yurttaşlardan bizzat söz alarak sigarayı bıraktırdığı biliniyor. 

Başbakanlığı döneminden beri yurttaşlara sigarayı bıraktırma girişimlerinde bulunan Erdoğan'ın bu çabaları zaman zaman kameralara da yansımıştı. 

Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor

Erdoğan, yurt içi ve yurt dışında katıldığı toplantılar ve gezilerde, sigara kullananlardan paketleri toplamaya başladı.

Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor

Erdoğan, paketleri alırken yurttaşlardan sigarayı bırakmalarına dair söz de aldı.

Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor

 Erdoğan'ın topladığı sigara paketlerinden 215'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergilenmeye başlandı.

Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor

Sergideki paketlerin sahipleri arasında, bakan, milletvekili, muhtar, gazeteci, esnaf gibi toplumun her kesiminden kişi bulunuyor. 

Sergide, Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında, sigara içme kabininde sigara içen Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov ile kardeşi Mustafa Erdoğan'dan 2010'da aldığı sigara paketi yer aldı.

Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor

Ayrıca Saray'da düzenlenen 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde, geleneksel ahşap oyma sanatı ustası Hüsamettin Yivlik'ten aldığı sigara paketi de dikkat çekti.

Bazılarının üzerinde notlar da bulunan sigara paketlerinde sahiplerinin adı, soyadı, sigarayı bırakma tarihi yer aldı.

Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor

'Yaşam İçin Bir Söz' sloganıyla düzenlenen sergide ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlardan sigarayı bırakma sözü aldığı anların videoları da gösteriliyor.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler