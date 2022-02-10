Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurttaşların sigarayı bırakmasında teşvik ettiği ve bunun için gerek düzenlemelerle gerekse de yurttaşlardan bizzat söz alarak sigarayı bıraktırdığı biliniyor.

Başbakanlığı döneminden beri yurttaşlara sigarayı bıraktırma girişimlerinde bulunan Erdoğan'ın bu çabaları zaman zaman kameralara da yansımıştı.