Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurttaşların sigarayı bırakmasında teşvik ettiği ve bunun için gerek düzenlemelerle gerekse de yurttaşlardan bizzat söz alarak sigarayı bıraktırdığı biliniyor.
Başbakanlığı döneminden beri yurttaşlara sigarayı bıraktırma girişimlerinde bulunan Erdoğan'ın bu çabaları zaman zaman kameralara da yansımıştı.
Sergideki paketlerin sahipleri arasında, bakan, milletvekili, muhtar, gazeteci, esnaf gibi toplumun her kesiminden kişi bulunuyor.
Sergide, Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında, sigara içme kabininde sigara içen Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov ile kardeşi Mustafa Erdoğan'dan 2010'da aldığı sigara paketi yer aldı.
Ayrıca Saray'da düzenlenen 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde, geleneksel ahşap oyma sanatı ustası Hüsamettin Yivlik'ten aldığı sigara paketi de dikkat çekti.
Bazılarının üzerinde notlar da bulunan sigara paketlerinde sahiplerinin adı, soyadı, sigarayı bırakma tarihi yer aldı.
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