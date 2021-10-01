Sigara ve otomobil vergilerinin 3 kat birden artması için teklif verildi
AKP hükümeti sigara ve otomobil vergilerinin 3 kat birden artması için TBMM Başkanlığına yeni bir torba teklifi sundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigaradan alınan asgari maktu vergi ile otomobillerden alınan özel tüketim vergisine ilişkin yetkisinin genişletilmesi yeni düzenlemenin içinde yer aldı.
AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan torba yasa teklifiyle Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılacak.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergi ile motorlu taşıtlardan alınan özel tüketim vergisini bir katına kadar artırma yetkisi üç katına çıkartılacak.
Erdoğan, ayrıca ÖTV uygulamasında motorlu taşıtlar için farklı matrah grupları oluşturmaya, matrah grupları ve motor gücü itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak ve söz konusu vergileri sıfıra kadar indirme yetkisi de devam edecek.
ATV’YE YÜZDE 25 ÖTV
ATV (All Terrain Vehicle – Her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (Utility Task Vehicle – Çok amaçlı hizmet aracı) isimli araç tipleri fiziksel ve teknik özelliklerine göre farklı gümrük tarife istatistik pozisyonlarında gösterilebildiği için ÖTV kapsamı dışına çıkartılabiliyor. Bunun önüne geçmek amacıyla tüm ATV ve UTV araçlar yüzde 25 ÖTV’ye tabi tutulacak.
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