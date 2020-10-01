Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarında yüzlerce TSK personelinin tutuklanıp yıllarca cezaevinde yatmasına neden olan FETÖ’cü 50 hakim ve savcı hakkında dava açıldı.
FETÖ'cü 50 hakim ve savcı hakkında dava açıldı. 2010 yılındaki kumpastan 10 yıl sonra haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 2'si kadın 50 sanık, Ankara'da Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanacak.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS
Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre; kumpasçı hakim ve savcılar arasında, Menekşe Uyar, Nalan Can, Fikret Seçen, Ali Efendi Peksak, Bilal Bayraktar, Hüsnü Çalmuk, Mehmet Berk, Murat Yönder, Murat Üründü, Nurullah Çınar, Ömer Diken, Resul Çakır, Savaş Kırbaş, Sami Haşıloğlu, Vedat Dalda ve Süleyman Pehlivan da var.
Vedat Dalda 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u tutuklamış, Süleyman Pehlivan ise Yarbay Ali Tatar'ın intiharına neden olan süreci başlatmıştı.
Şimdi firarda olan Fikret Seçen MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrılması sürecinde Başsavcı vekiliydi.
Cezaevinde olan Mehmet Ekinci, Fenerbahçe'ye kurulan şike kumpasının mahkeme başkanıydı.
Sanıkların her biri için “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezaları istendi ve birinci sınıf hakim oldukları için, yargılamayı Yargıtay'ın yapması öngörüldü.
Tarih: 2013… Şimdi dışarıda olan askerlerimiz Mamak'ta hapisteydi
1-Albay Hakan Çelikcan emekli.
2-Albay Hakan Üstbaş emekli.
3-Yavuz Kılıç tuğamiral oldu.
4-Albay Erhan Şensoy emekli.
5-Yüzbaşı Güven Ertaş emekli.
6-Astsubay Adem Ceylan emekli.
7-Albay Sırrı Yılmaz emekli.
8-Albay Haldun Ermin emekli.
9-Albay Taner Gül emekli oldu, avukatlık yapıyor.
10-Albay Cahit Gökgöz emekli.
11-Albay Murat Özenalp beyin kanaması geçirip şehit oldu.
12-Albay Yusuf Afat emekli.
13-Albay Hakan Köktürk emekli.
14-Yarbay Mustafa Yuvanç emekli oldu, avukatlık yapıyor.
15-Albay Kahraman Dikmen emekli.
16-Astsubay Murat Dülek görevinde.
17-Albay Yusuf Volkan Yücel emekli.
18-Yüzbaşı Yüksel Gürcan beraat etti.
19-Gürsel Çaypınar tuğamiral oldu.
20-Albay Berker Emre Tok emekli.
21-Binbaşı Abdurrahman Başbuğ görevde.
22-Astsubay Bülent Akalın emekli.
23-Yüzbaşı Yusuf Kelleli siyasete atıldı.
24-Yüzbaşı Hüseyin Topuz özel sektörde çalışıyor.
25-Yüzbaşı Erdinç Atik emekli oldu.
26-Albay Selçuk Güneri emekli.
27-Albay Mustafa Önsel kitap yazıyor.
28-Albay Fatih Musa Çınar emekli.
29-Tuğgeneral Mehmet Eldem havacılık sektöründe çalışıyor.
30-Korgeneral Rıdvan Ulugüler emekli.
31-Albay Hasan Gülkaya emekli.
32-Albay Hasan Basri Aslan emekli.
33-Yüzbaşı Cemalettin Bozdağ emekli.
34-Astsubay Kenan Yüce emekli
Tarih: 2012… O zaman bu pozu veren FETÖ'cüler şimdi yargılanacak
8 yıl önce Beşiktaş Adliyesi'nde görevli FETÖ'cü hakim ve savcılar Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'u terörist ilan edip hapse atmışlar, Yarbay Ali Tatar'ın ölümüne sebep olmuşlardı.
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