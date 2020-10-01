1

Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarında yüzlerce TSK personelinin tutuklanıp yıllarca cezaevinde yatmasına neden olan FETÖ’cü 50 hakim ve savcı hakkında dava açıldı.



FETÖ'cü 50 hakim ve savcı hakkında dava açıldı. 2010 yılındaki kumpastan 10 yıl sonra haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 2'si kadın 50 sanık, Ankara'da Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanacak.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre; kumpasçı hakim ve savcılar arasında, Menekşe Uyar, Nalan Can, Fikret Seçen, Ali Efendi Peksak, Bilal Bayraktar, Hüsnü Çalmuk, Mehmet Berk, Murat Yönder, Murat Üründü, Nurullah Çınar, Ömer Diken, Resul Çakır, Savaş Kırbaş, Sami Haşıloğlu, Vedat Dalda ve Süleyman Pehlivan da var.

Vedat Dalda 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u tutuklamış, Süleyman Pehlivan ise Yarbay Ali Tatar'ın intiharına neden olan süreci başlatmıştı.

Şimdi firarda olan Fikret Seçen MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrılması sürecinde Başsavcı vekiliydi.

Cezaevinde olan Mehmet Ekinci, Fenerbahçe'ye kurulan şike kumpasının mahkeme başkanıydı.

Sanıkların her biri için “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezaları istendi ve birinci sınıf hakim oldukları için, yargılamayı Yargıtay'ın yapması öngörüldü.